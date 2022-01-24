Haberler Günaydın Haberleri SON DAKİKA: 79 yaşındaki Fatma Girik hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik dünyadaki son istediğini açıklamıştı…
Giriş Tarihi: 24.1.2022 11:18 Son Güncelleme: 24.1.2022 11:37

SON DAKİKA: 79 yaşındaki Fatma Girik hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik dünyadaki son istediğini açıklamıştı…

SON DAKİKA: 79 yaşındaki Fatma Girik hayatını kaybetti! Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik dünyadaki son istediğini açıklamıştı…

Kanlı Nigar, Postacı, Nefret, Yaşam Kavgası gibi çok sayıda filmde rol alan ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden 79 yaşındaki Fatma Girik hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik'in ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Fatma Girik daha önce yaptığı açıklamada ‘Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum’ demişti.

Usta oyuncusu Fatma Girik'in ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu.

Fatma Girik'in sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği söylendi.

Son Dakika: Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti! | Video

Fatma Girik daha önce yaptığı açıklamada 'Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum' demişti.

Fatma Girik tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu.

Girik "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti.

Girik açıklamasında "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: 79 yaşındaki Fatma Girik hayatını kaybetti! Yeşilçam'ın yıldızı Fatma Girik dünyadaki son istediğini açıklamıştı…
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