SON DAKİKA: Cüneyt Arkın canlı yayında Fatma Girik’i anlatırken fenalaştı: Fatma’m bekle beni orda, bekle, geliyorum

Cüneyt Arkın, Fatma Girik'in vefatının ardından büyük üzüntü yaşadı. Yeşilçam'ın efsane aktörü Arkın, yakın dostu Fatma Girik'i gözyaşları ile anlattı. Sözleri ile herkesi duygulandıran Arkın, konuşması sırasında üzüntüden fenalaştı. Arkın, "Fatma'm bekle beni orda, bekle, bekle geliyorum." dedikten sonra telefonu kapattı.
FATMA GİRİK'TEN ACI HABER GELDİ
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Fatma Girik'ten bu sabah acı bir haber geldi. Girik, Kovid-19'a bağlı zatürre ve çoklu organ yetmezliği tanısı ile tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Girik'in ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, Girik'i tanıyanlar duygu dolu mesajlar verdi. Yeşilçam'ın efsanesi Girik, yarın öğle ezanına müteakıben Teşvikiye'de kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanında toprağa verilecek.
CÜNEYT ARKIN, FATMA GİRİK'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN YIKILDI
Yeşilçam'ın bir başka efsanesi Cüneyt Arkın, yakın dostu Fatma Girik'in ölümü ile deyim yerinde ise yıkıldı. Arkın, katıldığı bir canlı yayında tüm Türkiye'yi ağlattı. Arkın, "İnanamıyorum. Bir dönem bitti. Ben nasıl dayanırım bu acıya. Ah Fatma'cım ah. Sen ne iyi, ne yiğit insandın... Ne güzel bir dosttun, ne güzel mavi mavi bakardın. Dünyanın en güzel rengi maviydin sen, mavi mavi nasıl bakardın?" dedi.
ARKIN CANLI YAYINDA FENALAŞTI: BEKLE BENİ GELİYORUM FATMA'M
Arkın, Fatma Girik'ten bahsettikçe konuşmakta güçlük çekmeye başladı. Arkın, "Fatma Girik anlatılmaz. O hepimizin yüreğinde. O baştan aşağı bir Anadolu'dur. Ne kadar insancıldır, ne kadar güzel, ne kadar sevdalıdır. Anadolu anasıdır o. Fatma'm bekle beni orda, bekle, bekle geliyorum." dedikten sonra fenalaşarak telefonu elinden bıraktı. Arkın'ın telefonu kapandı ve yayından ayrıldı.
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın canlı yayında Fatma Girik'i anlatırken fenalaştı: "Fatma'm bekle beni geliyorum." | Video