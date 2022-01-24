SON DAKİKA: Cüneyt Arkın canlı yayında Fatma Girik’i anlatırken fenalaştı: Fatma’m bekle beni orda, bekle, geliyorum

CÜNEYT ARKIN, FATMA GİRİK'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN YIKILDI

Yeşilçam'ın bir başka efsanesi Cüneyt Arkın, yakın dostu Fatma Girik'in ölümü ile deyim yerinde ise yıkıldı. Arkın, katıldığı bir canlı yayında tüm Türkiye'yi ağlattı. Arkın, "İnanamıyorum. Bir dönem bitti. Ben nasıl dayanırım bu acıya. Ah Fatma'cım ah. Sen ne iyi, ne yiğit insandın... Ne güzel bir dosttun, ne güzel mavi mavi bakardın. Dünyanın en güzel rengi maviydin sen, mavi mavi nasıl bakardın?" dedi.