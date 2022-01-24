Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu bombaladı! ‘Bizim piyasada grip yok domuz çok’

Geçtiğimiz hafta domuz gribine yakalanan ve iyileşir iyileşmez İzmir Alsancak'ta konser veren Cengiz Kurtoğlu, sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Domuz gribine yakalandım ama şimdi iyiyim. 15 gün sonra beşinci aşıyı da olacağım. Sağlık her şeyden önemli, yeter ki yolumuza yaban domuzu çıkmasın. Bizim camiada grip yok ama domuz çok" diyerek sanat dünyasına gönderme yaptı.
Taverna günlerini çok özlediğini belirten sanatçı, "O zamanlardaki sadelik, samimiyet, aşklar daha güzel, şarkı sözleri de daha anlamlıydı" diye konuştu.
Şov anlamında sahnede giydikleri tabii ki kendi tercihleri ama bu işlerde biraz daha dikkat gerekir" dedi.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yemekte adı bıçaklı kavgaya karışan sanatçı, bu konuyla ilgili de "Olay yargıda, bizim bıçakla işimiz olmaz, bizim bıçağı evde eşim Fadime mutfakta ekmek kesmek için kullanır" diye konuştu.