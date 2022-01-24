Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu bombaladı! ‘Bizim piyasada grip yok domuz çok’

"Domuz gribine yakalandım ama şimdi iyiyim. 15 gün sonra beşinci aşıyı da olacağım. Sağlık her şeyden önemli, yeter ki yolumuza yaban domuzu çıkmasın. Bizim camiada grip yok ama domuz çok" diyerek sanat dünyasına gönderme yaptı.