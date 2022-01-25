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Giriş Tarihi: 25.1.2022 15:48 Son Güncelleme: 25.1.2022 16:14

Erkan Özerman bu kez de Azra Akın'ı hedef aldı: Yaşatmazdım o kızı!

Erkan Özerman bu kez de Azra Akın’ı hedef aldı: Yaşatmazdım o kızı!

BEST Model Of Turkey 2021 yarışmasının ardından ortaya atılan skandal iddialar magazin gündeminde yankılanmaya devam ederken, Erkan Özerman'dan yeni bir bomba geldi. Best model yarışmacılarının "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" iddialarının ardından ünlü menajer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında yaptığı açıklamalarla şoke etti. Bir dönem sevgili olan ikiliden Azra Akın'a sert ifadeler kullanan Erkan Özerman, "Yaşatmazdım o kızı. Evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı" ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar...

Best Model Of Turkey ve Best Model of The World'ün kurucusu olan Erkan Özerman, Al Sana Haber'e konuk oldu. Bir süredir yarışmadaki erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gündem olan Özerman 2002 Miss World'de Dünya Güzeli Azra Akın ve bir dönem sevgilisi de olan 2002 Best Model of the World seçilen Kıvanç Tatlıtuğ hakkında olay iddialarda bulundu.

Erkan Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı. İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında, "Onun Kıvanç'a attığı iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık" dedi.

"İFTİRA ATTI!"

"O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor" diyen Özerman şöyle devam etti; "Telefon açıyor 'Sen bu gece kiminleydin?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam."

Öte yandan geçen haftalarda Best Model yarışmasının 'Best Smile' güzeli Elmas Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulunmuştu.

Yılmaz, "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" derken, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yılmaz'ı desteklemişti.

Furkan Şahin de, "Özerman bana öpücük yolladı, boğazım düğümlendi" sözleri ile Erkan Özerman'ın BEST Model Of Turkey yarışmacılarına taciz boyutunda söz ve davranışlarda bulunduğu yönündeki iddialara destek vermişti.

Özerman katıldığı TV programında şöyle konuşmuştu: "İstediğime 'Masaj yapın' derim, size ne! Ben teklif ediyorum onlar da reddediyor."

Bu sözlerin ardından Özerman, büyük tepki görmüştü.

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Erkan Özerman bu kez de Azra Akın'ı hedef aldı: Yaşatmazdım o kızı!
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