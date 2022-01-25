Erkan Özerman bu kez de Azra Akın’ı hedef aldı: Yaşatmazdım o kızı!

Best Model Of Turkey ve Best Model of The World'ün kurucusu olan Erkan Özerman, Al Sana Haber'e konuk oldu. Bir süredir yarışmadaki erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gündem olan Özerman 2002 Miss World'de Dünya Güzeli Azra Akın ve bir dönem sevgilisi de olan 2002 Best Model of the World seçilen Kıvanç Tatlıtuğ hakkında olay iddialarda bulundu.
Erkan Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı. İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında, "Onun Kıvanç'a attığı iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık" dedi.
"İFTİRA ATTI!"
"O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor" diyen Özerman şöyle devam etti; "Telefon açıyor 'Sen bu gece kiminleydin?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam."
Öte yandan geçen haftalarda Best Model yarışmasının 'Best Smile' güzeli Elmas Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında gündeme bomba gibi düşen iddialarda bulunmuştu.
Yılmaz, "Erkan Özerman'a masaj yapsaydım derece alacaktım" derken, Best Model yarışmacılarından Barış Arslan da Elmas Yılmaz'ı desteklemişti.
Furkan Şahin de, "Özerman bana öpücük yolladı, boğazım düğümlendi" sözleri ile Erkan Özerman'ın BEST Model Of Turkey yarışmacılarına taciz boyutunda söz ve davranışlarda bulunduğu yönündeki iddialara destek vermişti.