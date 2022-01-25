Erkan Özerman bu kez de Azra Akın’ı hedef aldı: Yaşatmazdım o kızı!

"İFTİRA ATTI!"

"O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor" diyen Özerman şöyle devam etti; "Telefon açıyor 'Sen bu gece kiminleydin?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam."