Canan Karatay’ın sahte site isyanı: Adıma bağış toplayıp ürün satıyorlar şikayetçiyim

Ünlü profesör Canan Karatay , internet ortamında adı ve soyadının bulunduğu siteler olduğunu fark etti. Siteler üzerinde yapılan incelemede ürünlerin satıldığını ve hatta bağış bile toplandığını fark eden Karatay, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, adına düzenlenmiş ve kendisiyle hiçbir alakası bulunmayan kötü niyetli kişiler tarafından, 'www.canankaratay.com', 'www.canankaratay.net', 'www.canankarataydiyeti. com' ve 'www.karataymutfagi. com' isimli internet sitelerinin kurulduğu anlatıldı. Söz konusu sitelerin kendisine ait olmadığını belirten ünlü profesör söz konusu sitelerin kim ya da kimler tarafından kurulduğunu bilmediğini ifade etti. Siteler arasında yer alan 'www. canankaratay.net' domainli site üzerinden ayrıca bağış toplandığını ileri süren Karatay, site içerisinde bağış yapılması için çeşitli bankalara ait IBAN numaraları verildiğini, böylelikle dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca sitelerde yapılan incelemede çeşitli ürünlerin reklamı ve satışının da yapıldığını ifade eden Karatay, şüphelilerin haksız ticari kazanç sağlama çabası içerisinde bulunduğuna dikkat çekti.DİLEKÇESİNDEsitelerin kimler tarafından kurulduğunun belirlenmesini talep eden Karatay'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Söz konusu sitelerin Kocaeli İstanbul ve İzmir 'de yaşayan kişiler tarafından açıldığı belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheliler ifadeleri alınması için karakola çağırıldı. Karakolda ifade veren Hacı E., isimli vatandaş 'www.canankaratay. com', isimli domainin 2011 yılında satın alındığını, bu adresin Canan Karatay'a ücretsiz olarak devredilmesi için defalarca asistanıyla irtibata geçmeye çalıştığını ancak kendisine geri dönüş sağlanmadığını anlattı. Sitenin içerisinde Karatay'a ait öz geçmiş ve geçmişe dayalı haberlerin bulunduğunu söyleyen Hacı E., Karatay'ın prestijinden faydalanarak ürün satışı ya da bağış toplamadığını belirtti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.