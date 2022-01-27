Pınar Altuğ’un bir yanı anne özlemi, bir yanı anne şefkati! Kızını annesinin ölüm yıl dönümünde kucağına almış...

Pınar Altuğ'un son olarak yaptığı paylaşımlar ise hayranlarına iki duyguyu birden yaşattı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ ile pozunu paylaşıp ''Çok özlüyorum'' notunu düştü. Altuğ'un hasret dolu paylaşımına, ''Kızınız annenize ne kadar benziyor'' ve ''Pınar Hanım, kızınız Su tıpkı anneniz'' gibi yorumlar yapıldı.