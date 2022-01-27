Haberler Günaydın Haberleri Silahlı saldırıda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den flaş hamle! Ece Erken Instagram hesabını kapattı
Giriş Tarihi: 27.1.2022 22:00 Son Güncelleme: 27.1.2022 22:44

Silahlı saldırıda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den flaş hamle! Ece Erken Instagram hesabını kapattı

Silahlı saldırıda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den flaş hamle! Ece Erken Instagram hesabını kapattı

Gece yarısı kendi mekanında silahlı saldırıya uğrayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sunucu Ece Erken ile evli olan Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik saldırı düzenlediği iddia edilen 5 kişiden 2'si polis tarafından yakalandı. Ünlü sunucu Ece Erken’den ise bugün flaş bir hamle geldi. Ünlü sunucu Instagram hesabını kapattı. İşte ayrıntılar…

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı.

SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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2 KİŞİ YAKALANDI

Ünlü sunucu Ece Erken ile evli olan Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik saldırı düzenlediği iddia edilen 5 kişiden 2'si polis tarafından yakalandı.

ECE ERKEN'DEN FLAŞ HAMLE! HESABINI KAPATTI!

Eşinin vefatı sonrası büyük yıkım yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, bugün flaş bir karar aldı. Ece Erken Instagram hesabını kapattı. 2.5 milyon takipçisi bulunan Ece Erken'in hesabına girmek isteyenler karşılarında 'Kullanıcı bulunamıyor' yazısı ile karşılaştı.

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Silahlı saldırıda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den flaş hamle! Ece Erken Instagram hesabını kapattı
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