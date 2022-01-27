Silahlı saldırıda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu kaybeden Ece Erken’den flaş hamle! Ece Erken Instagram hesabını kapattı

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kendisine ait olan balıkçıda silahlı saldırıya uğradı.
SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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2 KİŞİ YAKALANDI
Ünlü sunucu Ece Erken ile evli olan Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik saldırı düzenlediği iddia edilen 5 kişiden 2'si polis tarafından yakalandı.
ECE ERKEN'DEN FLAŞ HAMLE! HESABINI KAPATTI!
Eşinin vefatı sonrası büyük yıkım yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, bugün flaş bir karar aldı. Ece Erken Instagram hesabını kapattı. 2.5 milyon takipçisi bulunan Ece Erken'in hesabına girmek isteyenler karşılarında 'Kullanıcı bulunamıyor' yazısı ile karşılaştı.
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