Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu’dan dikkat çeken açıklama! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un sürpriz ayrılığının ardından…

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te köpeğiyle görüntülendi. Yakın arkadaşları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılmalarıyla ilgili soru sorulan Bekiroğlu, dikkat çeken bir cevap verdi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün köpeğiyle birlikte Bebek'te objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, basın mensuplarıyla konuşarak İstanbul'u etkisi altına alan karla alakalı, "Çok özlemişiz karı" ifadelerini kullandı.
Kış mevsimini çok sevdiğini belirten Bekiroğlu, "Ben kış mevsimini daha çok seviyorum, kışlıkçıyım ben" diye konuştu. Sokak hayvanları sorulunca ise oyuncu, "Her zaman, her yerde, bütün bağışım sokak hayvanlarına" dedi.
"HİÇBİR ŞEY DİYEMEM BU KONUDA"
Oyuncu, yakın arkadaşları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un ayrılması hakkında, "Bilemem, onların bileceği iş. Hiçbir şey diyemem bu konuda. Arkadaşımın neden dedikodusunu yapıyım sizlere?" şeklinde konuştu.
İkilinin ayrılmalarına üzüldüğünü de dile getiren 26 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, ardından köpeğiyle birlikte gözlerden uzaklaştı.
NE OLMUŞTU?
2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yılın son günlerinde ayrılık kararı almıştı. İlişkilerini sonlandıran çiftin, yakın çevresine, "Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok" dediği ileri sürülmüştü. İlişkinin bitme nedeninin Oğuzhan Koç'un evliliğe yanaşmaması olduğu da iddia edilmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapmamayı tercih eden ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silerek, 'ayrılık' söylentilerini doğrulamıştı. Ayrıca güzel oyuncunun, Oğuzhan Koç'u sosyal medyada takipten çıktığı da görülmüştü.
BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR
Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran ise geçtiğimiz yaz Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ile birlikte tatile çıkmış, arkadaş gurubu birlikte eğlenceli anlar yaşamıştı.