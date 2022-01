Ceyda Ateş o anları anlattı! “Talia’yı kucağıma aldığımda kaygılarım başladı”

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor, sosyal medyada paylaştığı aile yaşantısıyla da sık sık ilgi odağı oluyor. Oyuncu Ceyda Ateş, her hareketiyle dikkat çeken ünlülerin başında yer alıyor. Anne olduktan sonra değişen hayatını Sabah TV'ye anlatan Ateş, "Talia'yı kucağıma alınca kaygılarım başladı" dedi. Pandemi ve annelik sürecinde işini özlediğini belirten oyuncu, Amerika'da oyunculuk yapmanın zorluklarından da bahsetti. İşte Ceyda Ateş'in röportajından tüm detaylar…

-Sizin hikayenizi en baştan dinleyerek başlamak istiyorum. "Çocuk güzeli" seçildikten sonra oyuncu olmanızı kim istemiş?

Güzellik yarışmasını kazandığımda babamın müşterisi "çok güzel bir çocuğun var, böyle de bir yarışma var koyalım" filan demiş. Babam "hayır" demiş ama babamdan gizli yollamış. Sonra eve davetiye gelince babam da anı olur diye gidelim demiş. İşte kraliçe seçiliyorum, ondan sonra dizi teklifi geldi. Öyle başladım. Sonra devam etti iki dizi daha. Babam "artık okula yönelsin, sonra devam eder" dedi. O zamanki çocuk aklımla "hayır ben bu işe devam edeceğim, istiyorum" dediğimi hatırlıyorum. Ailem bu konuda her zaman destek oldu ama oyunculuğun yanı sıra peşimi hiç bırakmadılar. Ben aslında her hafta bir kursa gidiyordum. Okul, okuldan sonra yabancı dil, oradan at binmeye. O yüzden de bu zamana kadar devam ettim.

HİÇBİR ŞEYDEN EKSİK KALMADIM

Bir nevi sizinki hem okulda hem setlerde geçen bir çocukluk olmuş…

Evet. Bir nevi set daha yoğun geçiyordu saatlerinden dolayı. Set ve okul arasında mekik dokuyordum. Ama çocukluğumu da yaşadım. Çıkıp sokakta da oynadım. Aslında güzel ve dolu yaşadım. Hiçbir şeyden eksik kalmadım. O yüzden de keyifli bir çocukluğum oldu diyebilirim.

-Nasıl bir ailede büyüdünüz, nasıl bir çocukluk yaşadınız?

Çok şanslıydım. Her zaman da dile getiririm. Anne babamla arkadaş gibiydim. Her şeyimi anlatırdım. Bir de bu sektörü babam çok iyi bildiği için ona göre de beni yetiştirdi.