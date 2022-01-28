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Giriş Tarihi: 28.1.2022

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz’in eşi Tuğçe Aziz: Kocamın onuru zedelendi şikayetçiyim

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz’in eşi Tuğçe Aziz: Kocamın onuru zedelendi şikayetçiyim

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz’in eşi Tuğçe Aziz, Murat Ö. adlı kişinin sosyal medyada yazdığı “Böyle salak eşim olsa hemen boşarım’’ yorumuna sinirlendi. Aziz, “Kocamın onur ve saygınlığı rencide edildi” dedi

YORUMLARI İNCELEDİ
Fenerbahçe'de oynayan başarılı futbolcu Serdar Aziz, 2014'te Tuğçe Aziz ile hayatını birleştirdi. Göz önünde olan çift, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. Haklarında yapılan yorumları inceleyen Tuğçe Hanım, Murat Ö. adlı bir sosyal medya kullanıcısının ''Böyle salak eşim olsa hemen boşarım'' yorumuna denk geldi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI
TUĞÇE Aziz, Murat Ö.'nün eşi hakkında hakaret içerikli bir ifade kullandığını belirtip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. Tuğçe Hanım, bu kişinin eşinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte bir yorum yaptığını ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz’in eşi Tuğçe Aziz: Kocamın onuru zedelendi şikayetçiyim
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