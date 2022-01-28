Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz’in eşi Tuğçe Aziz: Kocamın onuru zedelendi şikayetçiyim

YORUMLARI İNCELEDİ
Fenerbahçe
'de oynayan başarılı futbolcu Serdar Aziz
, 2014'te Tuğçe Aziz
ile hayatını birleştirdi. Göz önünde olan çift, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. Haklarında yapılan yorumları inceleyen Tuğçe Hanım
, Murat Ö
. adlı bir sosyal medya kullanıcısının ''Böyle salak eşim olsa hemen boşarım'' yorumuna denk geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
TUĞÇE Aziz, Murat Ö.'nün eşi hakkında hakaret içerikli bir ifade kullandığını belirtip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na şikayet etti. Tuğçe Hanım, bu kişinin eşinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte bir yorum yaptığını ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.