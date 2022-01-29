Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari hayranlarından gelen ilginç isteği anlattı: Hadi bize de rol yap!

Minkari dizinin dobra, atarlı ve bir o kadar da sevecen kızı Aybike'yi oynuyor. Güzel oyuncu, ailesinin de haşarı çocuğu. Evin en küçüğü olunca daha çok şımartılmış ve özgür bir çocukluk geçirmiş. Minkari, o dönemlerini "Küçükken başım herkesten daha fazla belaya girdi" diye anlatıyor. Eğlenceli bir okul hayatı geçiren güzel oyuncu, "Okul yıllarımda çok kopya çekerdim. Hatta kopya çekmeden geçirdiğim bir sınav yoktu diyebilirim. Ama işin içinden o kadar güzel sıyrılıyordum ki kimse benim yaptığımı anlamıyordu" diye konuşuyor.