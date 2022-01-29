Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari hayranlarından gelen ilginç isteği anlattı: Hadi bize de rol yap!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, dikkat çekici hikayesiyle izleyicinin tutkunu haline geldi. Anne babasını kaybettikten sonra hayatta kalma mücadelesi veren dört kardeşin yaşadıklarını konu alan dizinin son dönemde konuşulan isimlerinden biri de Melis Minkari.
Minkari dizinin dobra, atarlı ve bir o kadar da sevecen kızı Aybike'yi oynuyor. Güzel oyuncu, ailesinin de haşarı çocuğu. Evin en küçüğü olunca daha çok şımartılmış ve özgür bir çocukluk geçirmiş. Minkari, o dönemlerini "Küçükken başım herkesten daha fazla belaya girdi" diye anlatıyor. Eğlenceli bir okul hayatı geçiren güzel oyuncu, "Okul yıllarımda çok kopya çekerdim. Hatta kopya çekmeden geçirdiğim bir sınav yoktu diyebilirim. Ama işin içinden o kadar güzel sıyrılıyordum ki kimse benim yaptığımı anlamıyordu" diye konuşuyor.
'BENİ TATLI BULMAYA BAŞLADILAR'
Dizinin dikkat çekmesinin ardından her oyuncunun bir hayran kitlesi de oluştu. İnsanlar, genç yıldızları sokakta çevirip hayranlıklarını dile getirmeye başladılar. Güzel oyuncu da bunu eğlenceli bir şeklide şöyle anlatıyor: "Sokakta beni görünce çok heyecanlanıyorlar. Tabii bu yaşa göre de değişiyor. Küçük yaşta olanlar annelerinin kolunu çekiştirip yanıma geliyorlar. Ben de yanıma geldiklerinde en az onlar kadar heyecanlanıyorum. Sadece çaktırmamaya çalışıyorum. Başlarda Aybike'nin sert tavırları nedeniyle daha sert tepkiler alıyordum. Ama artık herkes tatlı bulmaya başladı."
Oyunculuk yapmaya başladıktan sonra insanların ilginç istekleriyle de karşılaştığını belirten oyuncu, bu konuda da şunları söylüyor: "Mesleğimi öğrendikten sonra insanlar 'Bize bir şey oynar mısın?' diyor. Bundan nefret ediyorum."
ÇOK TAKINTILIYIM
Ünlü oyuncunun ilginç takıntıları olduğu da ortaya çıktı. Minkari, "Çok takıntım var. Mesela son dönemde kaşlarıma takmıştım, sürekli düzeltiyorum. Gece yatmadan önce bütün evi toplarım, Çünkü sabah temiz eve uyanmam gerekiyor. Eğer elimde bir çöp varsa onu gördüğüm çöp kutusuna 3 saniye içinde atarsam çok istediğim bir şeyin olacağına inanırım" dedi.