Pişman olmadı cezayı yedi

Şarkıcı Berkay
, sosyal medya üzerinden kendisine yorum yazan takipçisi Burak B.'ye sinirlendi. Berkay, bu kişiye hakaret ve tehdit içerikli bir mesaj attı. Takipçisi ise soluğu savcılıkta aldı. Duruşmalara katılmayan şarkıcı hakkında yakalama kararı çıktı. Polis ekiplerince yakalanıp adliyeye getirilen Berkay, hakim karşısına çıktı.
SİNİRLENİP YAZDIM
Mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay, "Bana ve aile bireylerime hakaret etti. Bunun üzerine sinirlenip yazdım. Benden para istedi. Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" dedi. Savunma yaparken yeniden hakaret cümleleri sarf eden ünlü şarkıcının pişmanlık duymadığı belirlendi. Bunun üzerine Berkay'ın 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.