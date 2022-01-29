Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümü Demet Akalın ve Ece Erken arasındaki küslüğü bitirdi! Yıllardır küs olan Demet Akalın ve Ece Erken barıştı!

YILLARDIR SÜREN KÜSKÜNLÜK SON BULDU!

Olayı öğrenir öğrenmez Demet Akalın'ın sosyal medyadan da destek mesajı paylaştığı görüldü. Akalın, paylaşımında, "Ben çok üzgünüm… Başın sağ olsun. Diyecek bir şey bulamıyorum… Başın sağ olsun Ece Erken!" ifadelerini kullandı.