Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümü Demet Akalın ve Ece Erken arasındaki küslüğü bitirdi! Yıllardır küs olan Demet Akalın ve Ece Erken barıştı!

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi.
İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda "Kasten Öldürme" eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yaşanan bu acı olayın ardından yıllardır küs olduğu bilinen Demet Akalın ve Ece Erken cephesinden bir haber geldi. Demet Akalın'ın bu acı haberi alır almaz Ece Erken'in yanına koştuğu belirtildi.
YILLARDIR SÜREN KÜSKÜNLÜK SON BULDU!
Olayı öğrenir öğrenmez Demet Akalın'ın sosyal medyadan da destek mesajı paylaştığı görüldü. Akalın, paylaşımında, "Ben çok üzgünüm… Başın sağ olsun. Diyecek bir şey bulamıyorum… Başın sağ olsun Ece Erken!" ifadelerini kullandı.