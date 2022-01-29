Şarkıcı Berkay pişman olmadı cezayı yedi!

SİNİRLENİP YAZDIM

Mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay, "Bana ve aile bireylerime hakaret etti. Bunun üzerine sinirlenip yazdım. Benden para istedi. Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" dedi. Savunma yaparken yeniden hakaret cümleleri sarf eden ünlü şarkıcının pişmanlık duymadığı belirlendi. Bunun üzerine Berkay'ın 26 bin 400 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.