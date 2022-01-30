‘İş hayatım durdu, dışarı dahi çıkamıyorum’

Serenay
Sarıkaya'nın takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfun Demirtaş
, geçtiğimiz gün Etiler
'deki evine girdiği esnada oyuncunun şoförüne saldırmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınan Demirtaş, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.
'BİZ RUH EŞİYİZ' DEMİŞ
Sarıkaya verdiği ifadede "Yapım şirketine gelen bu şahıs personellere, 'Serenay Sarıkaya
'yı çağırın. Benim kıyafetlerimi giyiyor, biz ruh eşiyiz. İkimizin de aynı yerde beni var' şeklinde beyanlarda bulunarak tabir-i caizse bana baskında bulunmuştur. Yapım şirketine, kuaföre ve sık gittiğim restoranlara gidip 'Serenay geldiğinde bana haber verin' şeklinde konuşmuştur" dedi. Ünlü oyuncunun, "Canıma kast etmesi ve zarar vermesi endişesiyle iş hayatımın durmasına, dışarı dahi çıkamamama sebep olan şahsın cezalandırılmasını istiyorum" dediği öğrenildi.