Yayınlanan son bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu.
Yayınlanan ilk fragmanda gözünü karartan Osman Bey'in "Madem oyun içinde oyun kurarlar! Onları yeksan edeceğim" sözleri dikkat çekmişti. Selcan Hatun'un da yer aldığı sahne izleyicileri meraklandırmıştı.
Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı yayınlandı
KILIÇLAR ÇEKİLDİ!
Kuruluş Osman'ın 80. bölüm fragmanı ise heyecanın dozunu artırdı. Kılıçların çekildiği yeni bölümde herkes Osman Bey'in dövüştüğü sahneyi beklemeye başladı.