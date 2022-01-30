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Giriş Tarihi: 30.1.2022 21:46

Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kuruluş Osman'ın 80'inci bölümün ikinci fragmanı yayınlandı. İşte Kuruluş Osman'ın 80. bölüm fragmanı...

Yayınlanan son bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu.

Yayınlanan ilk fragmanda gözünü karartan Osman Bey'in "Madem oyun içinde oyun kurarlar! Onları yeksan edeceğim" sözleri dikkat çekmişti. Selcan Hatun'un da yer aldığı sahne izleyicileri meraklandırmıştı.

Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı yayınlandı

KILIÇLAR ÇEKİLDİ!

Kuruluş Osman'ın 80. bölüm fragmanı ise heyecanın dozunu artırdı. Kılıçların çekildiği yeni bölümde herkes Osman Bey'in dövüştüğü sahneyi beklemeye başladı.

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Kuruluş Osman 80. bölüm fragmanı yayınlandı
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