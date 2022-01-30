Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan şok bir çıkış daha! Eski eşi Chloe Loughnan için açtı ağzını yumdu gözünü

Sahne öncesinde basın mensuplarını kulislerinde ağırlayan Ortaç ve Lodi, verdikleri röportajlarla gündem değiştirecek açıklamalara imza attı.
Dijital dünya ile arasının oldukça iyi olduğunu dile getiren başarılı sanatçı Yonca Lodi, "Bu ara Metaverse'e bayağa ilgiliyim. Etiler, Bebek, Nişantaşı... Toplayabildiğim kadar arsa ve cadde almaya çalışıyorum. Toprak ağası olmak gibi bir gayem yok ancak, bir gün gelecek buralar çok değerlenecek" dedi.
Bütün borçlarımı ödedim lanet olsun. 8 senelik kocasının evine haciz koyduran kadına o paralar nasıl yarayacaksa yarasın.
Bırakın yaram kanasın.'' ifadeleri ile kesen Serdar Ortaç Loughnan'ın adını bile duymak istemediğini dile getirdi.