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Giriş Tarihi: 30.1.2022 09:30 Son Güncelleme: 30.1.2022 09:55

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan şok bir çıkış daha! Eski eşi Chloe Loughnan için açtı ağzını yumdu gözünü

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan şok bir çıkış daha! Eski eşi Chloe Loughnan için açtı ağzını yumdu gözünü

Ünlü popçu Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini 2019 yılında noktalamıştı. Serdar Ortaç, boşandığı Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen eski eşinin dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti. Hatta açıklamalarında, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" ifadelerini de kullanmıştı. Serdar Ortaç Maslak'taki bir mekanda sahneye çıktı. Serdar Ortaç Loughnan'a şok bir çıkışta daha bulundu.

Yonca Lodi ve Serdar Ortaç Maslak'taki bir mekanda peş peşe sahneye çıktı.

Sahne öncesinde basın mensuplarını kulislerinde ağırlayan Ortaç ve Lodi, verdikleri röportajlarla gündem değiştirecek açıklamalara imza attı.

Dijital dünya ile arasının oldukça iyi olduğunu dile getiren başarılı sanatçı Yonca Lodi, "Bu ara Metaverse'e bayağa ilgiliyim. Etiler, Bebek, Nişantaşı... Toplayabildiğim kadar arsa ve cadde almaya çalışıyorum. Toprak ağası olmak gibi bir gayem yok ancak, bir gün gelecek buralar çok değerlenecek" dedi.

Eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili yönetilmek istenen soruları "Bana ondan bahsetmeyin.

Bütün borçlarımı ödedim lanet olsun. 8 senelik kocasının evine haciz koyduran kadına o paralar nasıl yarayacaksa yarasın.

Bırakın yaram kanasın.'' ifadeleri ile kesen Serdar Ortaç Loughnan'ın adını bile duymak istemediğini dile getirdi.

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan şok bir çıkış daha! Eski eşi Chloe Loughnan için açtı ağzını yumdu gözünü
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