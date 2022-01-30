Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan şok bir çıkış daha! Eski eşi Chloe Loughnan için açtı ağzını yumdu gözünü

Dijital dünya ile arasının oldukça iyi olduğunu dile getiren başarılı sanatçı Yonca Lodi, "Bu ara Metaverse'e bayağa ilgiliyim. Etiler, Bebek, Nişantaşı... Toplayabildiğim kadar arsa ve cadde almaya çalışıyorum. Toprak ağası olmak gibi bir gayem yok ancak, bir gün gelecek buralar çok değerlenecek" dedi.