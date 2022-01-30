Yalnız Kurt zirveye yerleşti

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Yalnız Kurt' yayınlanan ilk bölümüyle cuma akşamına damga vurdu! Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 8,08 izlenme oranı ve 17 izlenme payı, AB'de 6,47 izlenme oranı ve 15,36 izlenme payı 20+ABC1'de 7,83 izlenme oranı ve 16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapım olarak birinciliğe yerleşti.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE...
11'inci yüzyıldan 2002'ye, 1963'ten 2022'ye kadar uzanan konularla işlenen dizide, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuluyor. Amerikan Barış Gönüllüleri
'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alan 'Yalnız Kurt'ta Cihan Ünal
, Hasan Denizyaran
, Damla Colbay
, Murat Han
ve Polat Bilgin
rol alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun
'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav
'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca
ve Ali Alper Erze
'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav
üstleniyor.
DİZİ SOSYAL MEDYADA FIRTINA GİBİ ESTİ
Dizi, #YalnızKurt etiketi ile Türkiye Trending Topics listesine girdi ve uzun bir süre birinci sıradaki yerini korudu. Yalnız Kurt, sosyal medyada da fırtına gibi esti! Yorum yapanlar arasında, 'Destan' ve 'Kuruluş Osman' dizilerinin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ
da vardı. Bozdağ: "atv ekranlarında yayın hayatına başlayan 'Yalnız Kurt' dizisine, ekibine ve Osman Sınav abime başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" yazılı bir tweet paylaştı. Ekran başındakiler ise diziden sosyal medyada şu sözlerle bahsetti:
Delal Yıldız:
Türkiye'de ilk defa, FETÖ elebaşı bir dizide anlatılıyor. İnşallah herkese iyi ders verir.
Oghuz Khan:
Şu Fetullah'ın devletin başına nasıl bela edildiğini dizi ya da film yapabilecek biri çıkacak mı acaba diyordum; Osman Sınav yapmış. 'Yalnız Kurt' çok iyi başladı
Vatan Sevdalısı
: Karanlık tarihe ışık tutacak bir yapım. Mutlaka izleyin
Esra Kotan:
Osman Sınav muhteşem bir işle karşımızda.
Ömerfarukreal:
Osman Sınav girdi yine yaptı şovunu, 5-10 yılda bir çıkıp sallıyor ülkeyi. Önce mafya sonra terör şimdi de FETÖ. t Seluk941: Osman Sınav harika bir iş olmuş. t Bekir Tiryakii: Osman Sınav'dan karanlık tarihe ışık tutacak bir yapım. Mutlaka izleyin.
Aysel:
Yalnız Kurt Osman Sınav imzalı bir dizi gerçekten çok sürükleyici ve güzel. İzlenir bu dizi. Yakın tarih ve FETÖ'nün yaptıkları anlatılıyor. Tavsiye ederim.