Bella Hadid’ten korkunç itiraf! Bella Hadid: Cinsel, fiziksel ve duygusal olarak taciz edildim!

Victoria's Secret'ın mankenleri arasında yer alan Bella Hadid, son dönemde yaşadıkları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda gözyaşları içinde paylaşım yapan Bella Hadid, yeni açıklamalarıyla yine gündeme damga vurdu. Ünlü manken, "insanları memnun etme çabası"nın hem ilişkilerini, hem de ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.
ÜNLÜ MANKENDEN KORKUNÇ İTİRAF: BENİ İSTİSMAR EDEN KADIN VE ERKEKLERE GERİ DÖNDÜM!
Amanda de Cadenet'in podcastine konuk olan ünlü manken, korkunç bir itirafta bulundu. Hadid, "Sık Sık beni istismar eden erkek ve kadınlara beni mutlu ettiklerini düşünerek geri döndüm. Bu nedenle de hem cinsel, fiziksel ve duygusal olarak sınırları kaldırmaya başladım. Kendim dışımdaki herkesin düşüncesi önemliydi, değerimi başkalarının ellerine bıraktığımı fark ettim ve bu bana çok zarar verdi" ifadelerini kullandı.
"ZORLUKLAR YAŞADIM"
Bella Hadid, çocukluğunda yaşadığı zorluklara da değindi. Hadid, "Her zaman sesimin duyulmadığını hissettim, bu nedenle de çok zorluklar yaşadım. Ancak artık özellikle aile içinde ve ilişkilerimde fikirlerimi söylüyorum. İlişkilerimde de ailemde de erkeklerin etrafında büyüdüğüm için sesimin onlardan daha önemsiz olduğunu düşündüm" dedi.
"İLİŞKİLERİMİ ETKİLEDİ"
Ünlü manken Hadia, kendini savunamaması ve sesinin duyuramamasının sonraki ilişkilerini de etkilediğini belirtti. Ünlü manken, "Ya sessiz kalacaktım, ya ağlayacaktım ya duygusallaşacaktım, ya da saldırgan bir tutum içerisinde olacaktım. Sinir sistemim çökerdi" diye konuştu.
SOSYAL MEDYADAN UZAK DURMAK İÇİN...
Bella Hadid, sosyal medyadan da uzak durmak için meditasyon ve terapi gördüğünü de sözlerine ekledi.