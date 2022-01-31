Bella Hadid’ten korkunç itiraf! Bella Hadid: Cinsel, fiziksel ve duygusal olarak taciz edildim!

"İLİŞKİLERİMİ ETKİLEDİ"

Ünlü manken Hadia, kendini savunamaması ve sesinin duyuramamasının sonraki ilişkilerini de etkilediğini belirtti. Ünlü manken, "Ya sessiz kalacaktım, ya ağlayacaktım ya duygusallaşacaktım, ya da saldırgan bir tutum içerisinde olacaktım. Sinir sistemim çökerdi" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN UZAK DURMAK İÇİN...

Bella Hadid, sosyal medyadan da uzak durmak için meditasyon ve terapi gördüğünü de sözlerine ekledi.