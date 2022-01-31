İzleyiciden tam not alan Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’a sosyal medyada övgüler yağdı!

Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 8,08 izlenme oranı ve 17 izlenme payı, AB'de 6,47 izlenme oranı ve 15,36 izlenme payı 20+ABC1'de 7,83 izlenme oranı ve 16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapım olarak birinciliğe yerleşti.