İzleyiciden tam not alan Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’a sosyal medyada övgüler yağdı!

Cuma akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle zirveye yerleşen Yalnız Kurt'a sosyal medyada yorum yağdı! Dizi, kısa sürede büyük ses getirdi.
atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Yalnız Kurt' yayınlanan ilk bölümüyle cuma akşamına damga vurdu,
Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 8,08 izlenme oranı ve 17 izlenme payı, AB'de 6,47 izlenme oranı ve 15,36 izlenme payı 20+ABC1'de 7,83 izlenme oranı ve 16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapım olarak birinciliğe yerleşti.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE...
11'inci yüzyıldan 2002'ye, 1963'ten 2022'ye kadar uzanan konularla işlenen dizide, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuluyor.
Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alan 'Yalnız Kurt'ta Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin rol alıyor.
Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
DİZİ SOSYAL MEDYADA FIRTINA GİBİ ESTİ
Dizi, #YalnızKurt etiketi ile Türkiye Trending Topics listesine girdi ve uzun bir süre birinci sıradaki yerini korudu.
1950'li yıllardan başlayıp 15 Temmuz FETÖ ihanetine uzanan süreci anlatan ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'a izleyiciden övgü yağıyor
'ÇEKENLERİN EMEĞİNE SAĞLIK'
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan, FETÖ ihanetinin kodlarını veren, darbelerin, kirli cinayetlerin perde arkasını anlatan diziyi reytinglerin zirvesine taşıyan izleyiciler, aynı zamanda sosyal medyada da övgü yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları:
›› Gazi Sancaktar: "Osman Sınav yine yanıltmadı, Türk devlet aklının FETÖ ile mücadelesini anlattığı yeni dizi mükemmel olmuş. Mutlaka izleyin!"
›› Antifetö: "FETÖ namussuzunun bütün foyaları ortaya dökülüyor."
›› Ziyaretçi: "FETÖ'nün ipliği pazara çıkarılıyor. Muhteşem bir dizi! Sonuna kadar arkasındayız!"
›› Mehmet Polat: "Hayran kaldım diziye! Çekenlerin emeklerine sağlık"