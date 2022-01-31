Köpeği Hurma’yı kaybedince dünyası yıkılmıştı… Zerrin Özer’den radikal karar!

Zekeriyaköy'de bahçeli bir evde yaşayan Zerrin Özer, geçtiğimiz kasım ayında köpeği Hurma'yı kaybetmişti. Hurma'yla yaşadığı anılar yüzünden artık eve giremez hale gelen şarkının, çareyi Şişli'de yıllar önce satın aldığı eve taşınmakta bulduğu öğrenildi.
Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın yazısı şöyle "Şarkıcı Zerrin Özer, uzun zamandır köpeği Hurma ile Zekeriyaköy'de bahçeli evinde yaşıyordu. Kasım ayında köpeği Hurma'yı kaybeden Zerrin Özer, yaşadığı büyük acı sonrası depresyona girdi. Hatta hastanelik olunca üzüntüden intihara kalkıştığı bile söylendi.
Oturduğu evin her bir köşesinde köpeği Hurma'yla yaşadığı anılar yüzünden eve giremez olan şarkıcı, çareyi evden taşınmakta bulmuş.
Şişli'de yıllar önce satın aldığı evi tadilata sokmuş. 20 gün önce de büyük masraf ettiği Şişli'deki yeni evine taşınmış. Bu zor günlerinde en büyük destekçisi ise bir süre önce menajerlik anlaşması yaptığı Haluk Şentürk olmuş.
Duyduğuma göre; tekrar sahnelere dönmeye hazırlanan Zerrin Özer, repertuarını yenilemiş. Ünlü bir modacıya da şubat ayında vereceği konserler öncesi dört elbise siparişi vermiş."