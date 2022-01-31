Köpeği Hurma’yı kaybedince dünyası yıkılmıştı… Zerrin Özer’den radikal karar!

Şişli'de yıllar önce satın aldığı evi tadilata sokmuş. 20 gün önce de büyük masraf ettiği Şişli'deki yeni evine taşınmış. Bu zor günlerinde en büyük destekçisi ise bir süre önce menajerlik anlaşması yaptığı Haluk Şentürk olmuş.