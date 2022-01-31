Lale Manço Ahıskalı 23. ölüm yıl dönümünde Barış Manço’yu anlattı: Barış halk adamıydı ne koruması oldu ne şoförü!

ESERLERİNDE ÇOK DERİN MESAJLAR SAKLI



Barış Manço şarkılarının hâlâ büyük bir ilgiyle takip edilmesini neye bağlıyorsunuz?

Barış, insanların içindeki sözü şarkıya çevirdi. Onun şarkıları hayatın derin anlamlarını taşıyan mesajlar barındırıyor. Ve bunları da son derece basit bir dille yaptı Barış. Mesela, Halil İbrahim Sofrası, Günaydın Çocuklar... Bunlar hep derin anlamlar taşıyor. Benim için de 'Aynalı Kemer' şarkısını yazmıştı. Barış genellikle şarkının ilk önce sözlerini yazıyordu, sonra bestesini yapıyordu. Aklına sözler gelince defterine yazıyordu. Domates, biber, patlıcan şarkısını evdeyken, yoldan geçen sebzecinin bu sözlerinden esinlenerek yazmıştı. O kadar güncel ve hayatın içinden şarkılar yaptı ki, halkımız da o yüzden büyük ilgi gösterdi.





ŞARKILARINI HER İSTEYENE VERMİYORUZ



Barış Manço'nun şarkılarını yorumlamak için her isteyene veriyor musunuz?

Hayır. Çok titiz davranıyoruz bu konuda. Barış müzik konusunda mükemmeliyetçi bir insandı. Biz de aynı şekilde davranıyoruz. Yorumlamak isteyen olursa sıkı bir incelemeden geçiriyoruz.