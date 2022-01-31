Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan yıllar sonra gelen Erkan Petekkaya itirafı! ‘Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum’
Giriş Tarihi: 31.1.2022 15:07 Son Güncelleme: 31.1.2022 15:57

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan yıllar sonra gelen Erkan Petekkaya itirafı! ‘Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum’

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan yıllar sonra gelen Erkan Petekkaya itirafı! ‘Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum’

Son dönemde oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma kararı alan Sinan Akçıl, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sinan Akçıl’ın yakın dostu Erkan Petekkaya ile ilgili sözleriyle herkesi şaşırttı. İşte Sinan Akçıl’dan yıllar sonra gelen Erkan Petekkaya itirafı…

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Sinan Akçıl, Okan Bayülgen'in sunduğu 'Uykusuzlar Kulübü' programına konuk oldu. Ünlü isim, oyuncu Erkan Petekkaya ile yaşadığı olayı anlattı.

"BİRİ BENDEN BÖYLE BİR ŞEY İSTEYİNCE KÜLFET GELİYOR"

Ünlü müzisyen, "Erkan Petekkaya sabaha karşı 05.00'te beni aradı. 'Ben karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım. Azerbaycan şarkısı. Buna söz yazar mısın?' dedi. 'Eyvah' dedim.

Külfet. Birisi benden böyle bir şey isteyince külfet geliyor. Kırmamak da istediğim bir adam. Sabah 05.00'den 19.00'a açarım telefonu. Zaten sabah 7-8 gibi uyuyorum. Erkan Abi'ye açarım telefonu. Görüntülü aramıyorsa... Çok beğendim şarkıyı. O çok uzun yıllar Diyarbakır Devlet Tiyatroları'ndaymış. Bu tiyatrocularda çok enteresan bir kulak oluyor" dedi.

"ERKAN MÜTHİŞ ÇALIŞIYOR"

Okan Bayülgen'in "Erkan Petekkaya bence akıl hastası. Bunu bir heyetin inceleyip, bu adama teşhisi koyması gerekiyor. Böyle bir enerji! Neresinde aküsü varsa bunu bulmak lazım.

Gülcan Opel Yıllar Sonra Sahnede
Gülcan Opel Yıllar Sonra Sahnede

Ya düğmesini kapatacaksın bu adamın bir saatte müthiş çalışıyor!" demesi üzerine Sinan Akçıl bir dönem ünlü oyuncu ile komşu olduğunu söyledi.

"KOMŞUYKEN BAHÇEYE GELİP BAĞIRIYORDU"

Akçıl, o dönem yaşadıklarını da "Bahçeye gelip bağırdığında 'Sinan!' diye ışıkları kapatıyordum. Evde yok rolü yapıyordum. Çünkü onunla bir buluşursak iki gün falan sürecek o görüşme.

Ama iki eli kanda olsa gelecek bir adamdır. Öyle candır! Çok delikanlıdır... Tanıdığım en delikanlı olabilir Türkiye'de" sözleriyle anlattı.

Gülcan Opel Yıllar Sonra Sahnede
Gülcan Opel Yıllar Sonra Sahnede
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan yıllar sonra gelen Erkan Petekkaya itirafı! ‘Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum’
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