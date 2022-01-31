Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’dan yıllar sonra gelen Erkan Petekkaya itirafı! ‘Beni evde yok sansın diye ışıkları kapatıyordum’

"BİRİ BENDEN BÖYLE BİR ŞEY İSTEYİNCE KÜLFET GELİYOR"

Ünlü müzisyen, "Erkan Petekkaya sabaha karşı 05.00'te beni aradı. 'Ben karımla bütün yaz bir şarkıyla aşk yaşadım. Azerbaycan şarkısı. Buna söz yazar mısın?' dedi. 'Eyvah' dedim.

Külfet. Birisi benden böyle bir şey isteyince külfet geliyor. Kırmamak da istediğim bir adam. Sabah 05.00'den 19.00'a açarım telefonu. Zaten sabah 7-8 gibi uyuyorum. Erkan Abi'ye açarım telefonu. Görüntülü aramıyorsa... Çok beğendim şarkıyı. O çok uzun yıllar Diyarbakır Devlet Tiyatroları'ndaymış. Bu tiyatrocularda çok enteresan bir kulak oluyor" dedi.