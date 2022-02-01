Başarılı sunucu Esra Erol’un sözleri gündeme oturdu: Yanlış da yapsa evladınıza sırt dönmeyin!

Sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğuna dikkat çeken Erol, programında ele alınan konuda da aynı durumun yaşandığını belirterek, programın perde arkasıyla birlikte ayrıntılarını da anlattı.

Ayrıca Erol, "Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu."

"BELKİ SONUCA FAYDASI OLUR"

Programda ele alınan konuların toplumsal meseleler olduğunu belirten Erol, "Toplumsal meselelere gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Biri size her şeyin yolunda olmadığını gösterdiğinde ona kızarsınız çünkü rahatınızı kaçırmıştır. Varsın biz rahatları kaçıralım. Belki sonuca faydası olur" diyerek konuşmasını tamamladı.

Erol, "Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIZI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ"

Söz konusu genç kızın o sırada stüdyoda bulunan anne-baba ve ablası da Esra Erol'a desteklerini belirterek "Kızımız buraya gelmeden, buradan gitmeyeceğiz" dedi.