Başarılı sunucu Esra Erol’un sözleri gündeme oturdu: Yanlış da yapsa evladınıza sırt dönmeyin!

Atv'nin fenomen programı 'Esra Erol'da bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. 18 yaşındaki Elif'in, 40 yaşında evli ve iki çocuk sahibi Kadir Akkoyun'a kaçmasının ardından genç kızın ailesi çareyi Esra Erol'a başvurmakta buldu.
Canlı yayına katılan genç kız, kameraların kendisini çekmesini istemedi. Esra Erol'un "Tamam, arkanı dönerek konuşabilirsin" demesine rağmen genç kız sinirlerine hakim olamadı. Elif'in yaşadıkları karşısında büyük üzüntü yaşayan Erol, ailelere önemli mesajlar verdi.
Gözyaşlarına engel olamayan ünlü sunucu, programı yapmaya başladığından beri genç kızları kurtarmak için çaba harcadığını dile getirdi. Kaldı ki Esra Erol'un bunu dile getirmesine bile gerek yoktu... Yıllardır genç kızlarımız için ortaya koydukları ortada... O program gününün gecesinde gözüne uyku girmeyen birisi Erol...
Peki sonrasında neler oldu?
Tabii ki yine belli bir algı grubu, olayın iç yüzünü farklı gösterip sosyal medyada Erol'u hedefe taşıdı. Hadiseyi bilmeyenler de ortaya çıkan balona inanıp yalan ve yanlışı daha da körükledi. Ancak bazı şeyleri göz ardı ettiler. Peki bazılarının görmek istemediği gerçek neydi? Hemen anlatayım...
■ Esra Erol, ailelere çocuklarına kendilerini korumayı öğretmelerini rica etti, yaşıtları ile arkadaşlık yaptıkları zaman onları kısıtlamak yerine arkadaşlarını yakından tanımaları gerektiği uyarısında bulundu.
■ Esra Erol çocukların bedenlerinin, hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu, o kıymetli hayatları bir erkek uğruna mahvetmemeleri gerektiğinin altını defalarca çizdi.
KOREL'DEN DESTEK■ Esra Erol, özellikle babaların çocukların dertlerini dinlemesini, yanlış yaptıklarında arkalarını dönmemelerini, baskı uygulamamalarını, kıyafetlerine karışmamalarını, onlara şefkat göstermelerini istedi.
■ Esra Erol ailelere, "Çocuklarınıza, bazı kişilerin ufak bir güzel söz ile onları kandırmasına izin vermemelerini öğütleyin, onlara sorgulamayı öğretin" demek istedi.
Erol, aslında kişiye ya da olaya sinirlenmedi, daha önce de çokça yaşanan trajik durumların, bir kız çocuğumuzun aleyhine sonuçlanmaması için bir abla ve anne olarak isyan etti. Yuvayı kuranın da çocukları büyütenin de kadın olduğunu, çocukların idealleri ve hayalleri ne kadar büyük ve güzel olursa toplumun da o derece gelişeceğini belirtti.
Ortada ailenin yapmış olduğu bir kayıp ihbarı varken, 18 yaşındaki Elif'in ablası Münevver Yıldırım kardeşini eve geri getirmek istediğini söyleyerek yayına gelmişken, Elif'in anne ve babası kızları ile yayında kucaklaşmışken, niçin Esra Erol'a saldırılıyor? Masal dünyasında yaşayan bazı ünlü kahramanlar da gerçek hayatın içindeki bu durumu neden Esra Erol'a mal ediyor? Bergüzar Korel'in gördüğü gerçeği hiçbiri göremedi mi? Korel, "Dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere... İyi ki varsın altın kalpli dostum" dedi. Unutulmaması gereken tek şey var; bir anne olan Esra Erol yıllarca gördükleri karşısında bir kız çocuğunun daha hayatının kararmaması için sessiz çığlıklarını yüksek sesle dile getirdi. Ailelerin bu çığlığa kulak vermesi gerek, boş sözlere değil...
Öte yandan eleştirilere son noktayı koyan Esra Erol, canlı yayında "Sevgili seyirciler, sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. Geçen hafta da bu programda ele alınan konuda da aynı durum yaşandı."
"Benim tepkim kız çocuklarının eğitim görmek yerine, evli adamların ikinci eşi olmayı kabul etmelerine duyduğum üzüntüdendi" dedi.
Sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğuna dikkat çeken Erol, programında ele alınan konuda da aynı durumun yaşandığını belirterek, programın perde arkasıyla birlikte ayrıntılarını da anlattı.
Ayrıca Erol, "Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu."
"BELKİ SONUCA FAYDASI OLUR"
Programda ele alınan konuların toplumsal meseleler olduğunu belirten Erol, "Toplumsal meselelere gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Biri size her şeyin yolunda olmadığını gösterdiğinde ona kızarsınız çünkü rahatınızı kaçırmıştır. Varsın biz rahatları kaçıralım. Belki sonuca faydası olur" diyerek konuşmasını tamamladı.
Erol, "Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
"KIZIMIZI ALMADAN GİTMEYECEĞİZ"
Söz konusu genç kızın o sırada stüdyoda bulunan anne-baba ve ablası da Esra Erol'a desteklerini belirterek "Kızımız buraya gelmeden, buradan gitmeyeceğiz" dedi.