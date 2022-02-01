Hep daha iyisini yapabilmek için kendimle savaşıyorum

Atv
dizisi 'Destan
'ın başrol oyuncusu Ebru Şahin
diziye ve karakterine dair açıklamalarda bulundu. Dizide canlandırdığı 'Akkız
' karakteriyle sevilen güzel oyuncu, "Kariyerimin ilk başlarında savaşçı bir kadını oynamak istediğini söylemiştim, hayalimi gerçekleştirdim. O yüzden 'Akkız' kariyerimde her zaman çok özel bir karakter olacak" dedi. Hareketli ve aksiyonu bol sahnelerdeki başarısıyla dikkat çeken Şahin, spor bilimleri mezunu olmasının ve tarihe duyduğu merakın avantajını yaşadığını söyledi.
■ 'Destan' ekran yolculuğuna reytinglerin zirvesinde başladı ve her salı akşamı ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizi, birçok yönüyle benzersiz bir proje... Siz bu başarıyı nasıl yorumluyorsunuz?
Türkiye'de ilk defa anlatılan bir dönemi, destansı bir dille, çatışmalarıyla, aksiyonla, duyguyla, aşkla ekrana taşıyoruz. İzleyici 'Destan'da ilk defa kadın karakter üzerinden anlatılan bir hikâyeyle buluşuyor. Kamera arkasında da harika bir ekiple, inanılmaz bir platoda o dönemi yaşayarak senaryoyu ekrana taşıyoruz. Başarının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Her ayrıntısına kadar ince ince düşünülmüş bir projenin içinde hepimiz çok emek verip çalışıyoruz. İzleyicimizden de bu karşılığı dönüşleriyle görüyoruz.
■ Nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Tüm dünyada izleyicilerimiz tarafından inanılmaz güzel yorumlar alıyorum. 'Destan', izleyicinin de bizim gibi heyecanla beklediği bir iş oldu. Yolculuğumuzun en başından beri ilgi çok büyüktü. Hepsine sevgilerimi iletiyorum, iyi ki varlar... İçinde olduğum bir projenin izleyicide bu denli büyük ve güzel bir karşılığı olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Projelerimde beni yalnız bırakmayan, kocaman bir ailem var.
HER GÜN ÇİFTLİKTE ÇALIŞTIK
■ 'Destan'daki 'Akkız' rolü için uzun ve zorlu bir hazırlık süreci geçirdiniz. Biraz bahseder misiniz?
Yoğun ve zor bir hazırlık süreciydi.
Her gün yaklaşık altı saat
profesyonel eğitmenlerle çiftliklerde
çalıştık. Kılıç, yakın
dövüş, at binme ve okçuluk
eğitimleri aldık. Tarih
profesörleriyle dönemi
çalıştık. Süreç ne kadar
zorlu olsa da sete çıktığımızda
ayakları yere
basan bir karakter ve
hikâye yarattık. Zorluklar
motivasyonla keyfe
dönüştü.
■ 'Akkız'; asi, dik başlı ve kararlı bir karakter. 'Akkız'ın en sevdiğiniz yönleri neler? Karakterinizi nasıl anlatırsınız?
'Akkız' intikamını adalet arayışına
dönüştürmüş bir savaşçı. Hırslı,
dik başlı ve inandıklarının peşinden
giden biri... Aynı zamanda göstermek
istemese de merhametli.
EKİPLE UYUM İÇİNDEYİZ
■ Sizinle benzer özellikleri var mı?
İnandıkları uğruna savaşabilme
açısından benziyoruz diyebilirim.
■ Aksiyon sahneleriniz özellikle dikkat çekiyor. Bu sahnelerin çekimlerine hazırlanırken, spor bilimleri mezunu olmanızın, çok küçük yaşta spora başlamanızın katkısını gördünüz mü?
Spor alt yapısı ya da bu motivasyonu
olmayan biri için çok daha
zorlu bir süreç olurdu diye düşünüyorum.
Bu anlamda spor geçmişimin
faydasını gördüğümü rahatlıkla söyleyebilirim.
Hazırlık sürecinde hem
spora hem de tarihe olan merakımın
avantajını yaşadım. Hareket etmeyi
çok sevdiğim için aksiyon sahnelerinde
çok zorlanmıyorum. En çok
zorlandığım şey; kendimle savaşım
oluyor, hep daha iyisini aktarabilmek
için...
■ Edip Tepeli ile birlikte çok farklı bir ikiliyi canlandırıyorsunuz, bir elmanın iki yarısı gibisiniz. Nasıl bir iletişiminiz var?
Kamera arkası ve
önü, tüm ekiple güzel
bir uyum içerisindeyiz.
Edip'le de gerçekten
çok güzel
ve doğal bir iletişim
yakaladık.
Onunla çalışmaktan
ve güzel
bir projeyi sırtlanmaktan
dolayı
çok mutluyum.
Sanırım bu
da izleyiciye geçiyor
ve dönüşlerini
güzel bir şekilde
alıyoruz.
BENİ KALPLERİNE KABUL EDEN ÇOK İNSAN VAR
■ Şöhretin yıpratıcı tarafından korunmak için özel bir çabanız var mı?
Sevdiğim ve istediğim işi yapıyorum. Bunun
getirisi olarak da tanınır olmamdan dolayı bir
rahatsızlık duymuyorum. Çünkü beni evlerine,
kalplerine kabul eden birçok insan var. Bu benim
için çok kıymetli. Genel olarak hayata pozitif
tarafından bakmaya çalışırım.
■ Son dönemde bir programda söylediğiniz şarkı da dikkat çekti. Şarkı söylemeyi sever misiniz, kimleri dinler ya da söylersiniz?
Şarkı söylemeyi de, müzik dinlemeyi de çok
seviyorum. Dinlediğim yerli-yabancı birçok parça
var. Müzikte kalıplara bağlı kalmak ve bu anlamda
tek türe ait olmak bana göre değil. Bana
parçayı yaşatan ve ruhu olan her şeyi dinlerim.
'AKKIZ' KARİYERİMDE HEP ÖZEL OLACAK
■ 'Destan' her hafta sürpriz gelişmeleri ile soluk soluğa izleniyor. Seyirciyi gelecek bölümlerde neler bekliyor? 'Akkız'ın macerası nasıl devam edecek?
Ben de sizin gibi merakla çıkacağım yolculuğu
bekliyorum.
■ Çoğu kadın oyuncu aksiyon hayali kurar. Bu rolün size, oyunculuk kariyerinize nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?
Kariyerimin ilk başlarında savaşçı bir
kızı oynamak istediğimi söylemiştim. Kadınların
da aksiyon dünyasında ve güçlü duruşla
var olabileceğini göstermek hayalimdi.
Mehmet Bozdağ'ın hayali de bir kadın kahraman
hikâyesi yaratmaktı. Bu iki motivasyon
birleşince ortaya çok güzel bir iş çıktı.
'Akkız' her zaman kariyerimde hayalini gerçekleştirdiğim
özel bir karakter olacak.