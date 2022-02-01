İhanetle suçlanan Balamir, Gök Saray’da yargılandı! Alpagu Han, tahtı ele geçirmeye çalışan Balamir’den hesap sordu!

"GERÇEK PENÇE NEREDE?"

Tanık olarak çağırılan Kırçiçek'in sahte pençe olduğunu ve babasının zorlaması ile Alpagu Han'a ihanet ettiğini açıklaması üzerine Balamir "Kızıma beni satması için ne verildi" dedi ve "Gerçek pençe nerede?" diyerek can alıcı soruyu sordu.

Balamir ardından sözlerine şöyle devam etti: "Ben sanık değilim! Ben Gök Tengri'nin tutup kaldırdığı keçeye oturttuğu kağanım! Kağanın yolu çetindir! Tengri çobanını sınamakta! Siz de babasına ihanet eden bir kıza kanan koyunlarsınız! Atasına bile sadık olamayan bir kızın sözleriyle Tengri'nin kut verip kaldırdığı kağanı indirmeye kalkarsınız! Gücünüz yeterse beni burada öldürün! Yoksa korktuğunuz başınıza gelecek! Beni burda öldürün yoksa Balamir Kağan hepinize diz çöktürecek!"