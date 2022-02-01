Nikah masasına gidecekken adliyeye geldi! ’Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı!

Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldığı iddiasıyla bulunduğu suç duyurusunun ardından, Aksel E. isimli şahıs da harekete geçerek Soylu'dan şikayetçi olunca iki taraf davalık olmuştu. 'Sisi' kalaplı Soylu, hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'Hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Duruşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, kendisinden şikayetçi olan Aksel E.'nin gönderdiğini iddia ettiği gelinliğin fotoğrafını paylaşarak 'Canımı acıtan, yüreğimi burkan, gözyaşlarımı biriktirerek beni 2 yıldır kahreden adamı devletin bulacağını biliyordum ve buldu' ifadelerini kullandı.
Hakim karşısına gelinlikle çıkan 'Sisi' lakaplı Sanık Seyhan Soylu kamerada
HAKİM KARŞISINA GELİNLİKLE ÇIKTI
İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Seyhan Soylu giydiği gelinlikle katılırken müşteki Aksel E. katılmadı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
'ÇOK YAKIŞIKLIYDI VE BENİ ETKİLEDİ'
Duruşmada savunmasını yapan sanık Soylu, müştekiyle 3200 sayfalık mesajlaşması olduğunu belirterek 'Müşteki beni sindirmeye çalışmakta. Eşimden ayrıldığım için yaklaşık 8 aydır psikolojim bozuktu. Yazın Seren Serengil'in kiraladığı tekneyle tatile çıkmıştım. Bana oradayken çok sayıda mesaj attı. Kendisinden etkilendim. Seren Serengil'e söylediğimdeyse müştekiyi Cadde'den tanıdığını söyledi. Çok yakışıklıydı. Mesajlarda bana aşkını ilan ediyordu. Kendisiyle flört ediyorduk' dedi.
'AŞK OYUNUYLA PSİKOLOJİMİ BOZDU'
Savunmasının devamında ise sanık Soylu, 'Sonra Murat Övünç'le birlikte İntizar'ın yanına Köyceğiz'e gittim. Müşteki kliplerden, lüks araçlarla fotoğraf paylaşmıştı. İntizar'ın yanındayken beni Çeşme'ye kiraladığı tekneye çağırdı. Ben de sabah 06.00'da yola çıkarak 2 kere kaza yapmama rağmen Murat'la birlikte gittim. Kendisinden etkilenmiştim. Çeşme'de aradığımda telefonumu açmadı. Sosyal medyasına kadar her şeyini kapatmıştı. Ben de kandırıldığımı düşünerek sinirle davaya konu paylaşımları yaptım. İstanbul'a döndüğümde beni yine aradı. Amacı psikolojimi bozmaktı. Birçok insana aynı şekilde davranarak aşk oyunuyla psikolojimi bozdu' şeklinde konuştu.
20 BİN DOLAR YÜZ YÜZE GETİRMİŞ
Müştekinin annesinin giydiği gelinlik olduğunu söyleyerek kendisine bir gelinlik yolladığını belirten sanık Soylu, 'Ben bu gelinliği rezil olmak pahasına giydim. Benden bir ara 20 bin dolar istedi. Parayı kese kağıdına koyup bir yere bıraktım. Oradan ayrılınca korumalarım izledi ve müştekiyle yüz yüze görüştük. Tarzım olan biri değildi. Amaç alay edip nefsimle oynamakmış. Kendisine kurbanlar seçiyormuş. Kendisiyle hala sosyal medyadan yazışıyoruz. Dün şikayetimden vazgeçip mahkemeye gelmememi söyledi. Müştekiye sapık yazmamın sebebi bana cinsel fotoğraflar atmasıdır' diyerek bu durumdan dolayı hayatının mahvolduğunu söyleyip beraatini talep etti.
BİLİRKİŞİ HESABIN KİME AİT OLDUĞUNU RAPORLAYACAK
Duruşmada sanık avukatı müvekkilinin beyanlarına katıldığını söylerken müşteki avukatı ise sanığın savunmalarına karşı cevap dilekçesi sunmak için süre istedi. Mahkeme, duruşma sonu sanığın mesajlaştığı sosyal medya hesabının kime ait olduğunun belirlenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.
'BENİM DÜŞTÜĞÜM TUZAĞA KIZLAR DÜŞMESİN'
Duruşma çıkışı basına açıklama yapan Seyhan Soylu, Türkiye'de ilk kez gelinlikle hakim karşısına çıkan kişi olduğunu, sanal bir aşk oyunuyla karşı karşıya kaldığını, kurban olarak seçildiğini, müştekinin kendisine aşık etmek için oyun oynadığını söyleyerek 'Kadınlar mağdur olmasın. Benim düştüğüm tuzağa genç kızlar düşmesin. Gelinliği nikah masasında düşünürken adliyeye gelirken giydim' ifadelerini kullandı.