Nikah masasına gidecekken adliyeye geldi! ’Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı!

20 BİN DOLAR YÜZ YÜZE GETİRMİŞ

Müştekinin annesinin giydiği gelinlik olduğunu söyleyerek kendisine bir gelinlik yolladığını belirten sanık Soylu, 'Ben bu gelinliği rezil olmak pahasına giydim. Benden bir ara 20 bin dolar istedi. Parayı kese kağıdına koyup bir yere bıraktım. Oradan ayrılınca korumalarım izledi ve müştekiyle yüz yüze görüştük. Tarzım olan biri değildi. Amaç alay edip nefsimle oynamakmış. Kendisine kurbanlar seçiyormuş. Kendisiyle hala sosyal medyadan yazışıyoruz. Dün şikayetimden vazgeçip mahkemeye gelmememi söyledi. Müştekiye sapık yazmamın sebebi bana cinsel fotoğraflar atmasıdır' diyerek bu durumdan dolayı hayatının mahvolduğunu söyleyip beraatini talep etti.