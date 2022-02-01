Tescilli güzel Tara de Vries annesinin izinde! Sinan Akçıl ile kamera karşısına geçti...

1992 yılında Türkiye güzeli seçilen Özlem Kaymaz'ın 2013'te boşandığı Hollandalı Watze de Vries'ten olan kızı Tara, annesinin yolunda ilerliyor.
Tara, 2018 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilip Miss Turkey Universe unvanını kazanmış, annesi gibi tescilli bir güzel olmuştu. Tara'yı önceki gün, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın yeni albümü 'Piyanist 2'nin çıkış parçası olan 'Durum Çok Acil'in klibinde gördüm.
Akçıl'ın, Mustafa Ceceli ve Merve Özbey ile birlikte seslendirdiği şarkısında, Akçıl ile kamera karşısına geçen Tara, başarılı bir performans sergilemiş. Klibi izleyince, annesi Özlem Kaymaz'ın da yıllar önce Mustafa Sandal'ın 'Suç Bende' adlı şarkısının klibinde rol aldığını anımsadım.