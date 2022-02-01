Haberler Günaydın Haberleri Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’in ölümüyle ilgili şok iddia! Kardeşi Günay Girik hemen harekete geçti!
Giriş Tarihi: 1.2.2022 15:21 Son Güncelleme: 1.2.2022 15:57

Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’in ölümüyle ilgili şok iddia! Kardeşi Günay Girik hemen harekete geçti!

AA
Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’in ölümüyle ilgili şok iddia! Kardeşi Günay Girik hemen harekete geçti!

Usta oyuncu Fatma Girik 24 Ocak günü 79 yaşında yakalandığı koronavirüs hastalığına bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu Ulus’ta tedavi altında olduğu hastanede hayata veda etmişti. Günay Girik’in usta sanatçı Fatma Girik’in ölümüyle ilgili iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’den şaşırtan bir hamle geldi.

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ablasının vefatında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle olayın araştırılması için hastane yetkilileri ve sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Avukat Akın Centilmen, Fatma Girik'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Fatma Girik'in yanında uzun yıllar çalışan Türkmen asıllı bakıcının hastanede de refakatçi olarak bulunduğunu belirten Centilmen, "Fatma Hanım hastanede yatarken yanında kalan kişi kendini iyi hissetmeyerek test yaptırmak istiyor ve durumu Ahu Hanım'a söylüyor. Hastane test için bin lira isteyince Ahu Hanım bunu yaptırmıyor.

Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı yaşanan bu durumu Günay Bey'e anlatınca biz de olayda hastanenin ve Ahu Hanım'ın ihmali bulunduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Centilmen, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul'da yürütüleceğini kaydetti.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da 24 Ocak'ta toprağa verilmişti.

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Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’in ölümüyle ilgili şok iddia! Kardeşi Günay Girik hemen harekete geçti!
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