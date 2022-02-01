Yeşilçam’ın yıldızı Fatma Girik’in ölümüyle ilgili şok iddia! Kardeşi Günay Girik hemen harekete geçti!

Birkaç gün sonra Fatma Hanım fenalaşınca bu kişiye test yapıyorlar ve pozitif çıkıyor. Yoğun bakıma alınan Fatma Hanım da hayatını kaybediyor. Bakıcı yaşanan bu durumu Günay Bey'e anlatınca biz de olayda hastanenin ve Ahu Hanım'ın ihmali bulunduğunu düşünerek suç duyurusunda bulunduk." dedi.