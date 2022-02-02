Ece Erken eşi için Hz. Yuşa Tepesi’nde mevlit okutacak

Sunucu Ece Erken
, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu
'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiriyor. Evinden çıkmayan ve aldığı sakinleştiricilerle ayakta duran Erken'in "Bu acıya nasıl dayanacağım" dediği söyleniyor. Ailesinin desteğiyle bu zor günleri atlatmaya çalışan sunucu, eşi için yarın Hz. Yuşa Tepesi'ndeki camide mevlit okutacak.
PROFİL RESMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Ece Erken, yaşadığı acı olayın ardından sosyal medya hesabını kapatmıştı. Eşinin katillerinin bulunması için yeniden hesabını açıp çağrı yapan Erken, profil resmini de değiştirdi. Erken, eşiyle birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı profil görseli yaptı.
DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA!
İstanbul Bakırköy
'deki restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü ana dair yeni kamera görüntülerine GÜNAYDIN
ulaştı.
Görüntülerde şüphelilerin Mahmutyazıcıoğlu'nu ilk kurşunla yaraladıktan sonra sürükleyerek kapıya getirdikleri ve peş peşe ateş ettikleri görüldü. Etraftakilerin kaçma anları da kameralara yansıdı.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 zanlı, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, şüpheliler için ek gözaltı süresi istedi.