Esra Erol’un Elif için verdiği mücadele karşılığını buldu! 18 yaşındaki Elif’ten müjdeli haber

Dünkü canlı yayında ise ailenin yüzünü güldüren bir gelişme oldu. Elif, ailesinin evine geri döndü. Kız kardeşiyle bir araya geldi. Esra Erol'a gösterdiği destek ve yardımdan dolayı teşekkür eden aile, "Elif küçük kardeşimizi arayarak eve döneceğini söylemiş çok şaşırdık" dedi.