Marcus’u garsonlar dışarı çıkarmış

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin
'den ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine giren ve eski sevgilisinin yemek yediği Kerem Kamışlı
'yı denize atan Yiğit Marcus Aral
'ın yargılandığı davada dosyaya şoke eden görüntüler eklendi.
Mahkeme, Aral'ın savunma vermekten kaçtığının anlaşıldığını belirterek sanık hakkında yakalama kararı çıkarırken, Şahin'in tanık olarak dinlenmesi için karakola yazı yazdı. Bir yazı da olay anına dair güvenlik kamerasının olup olmadığına dairdi. Bilirkişi Aral'ın, Kamışlı'yı denize attığına dair kayıt olmadığını belirterek restorandaki kameralarda yaşananlara dair rapor hazırladı.
ESKİ SEVGİLİLER ARASINDA ARBEDE YAŞANMIŞ
Raporda garsonun, Aral'ı ana giriş bölümünde kolundan tuttuğu ancak Aral'ın işletmenin iç bölümüne gittiği ve tekrar ana giriş bölümüne dönüp iç bölüme doğru parmak salladığı anlatıldı. Raporda Şahin'in o noktaya gelerek Aral ile karşılıklı konuşup tartıştığı, ikili arasında ufak çaplı arbede yaşandığı da vurgulandı. Tüm bu yaşananların ardından garsonların Aral'ı dışarı çıkardığı sırada Şahin'in de o noktada olduğu, Aral'ın da yürüyerek uzaklaştığı belirlendi. Şahin'in dışarı çıktıktan sonra işletmeye geri döndüğü kaydedildi.
Tüm bu yaşananlardan sonra Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin çifti barışmış, Şahin, Aral'dan şikayetini geri çekmişti.
KAMIŞLI MASA ÖRTÜSÜNE TUTUNARAK KURTULDU
24 Haziran 2021'de yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aral hakkında 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk celsesi geçen kasım ayında görüldü. Duruşmaya Kamışlı Kocaeli'de olduğundan, sanık Aral ise Kovid testi pozitif çıktığı ve yurt dışında olduğu için katılmadı. Duruşmada dinlenen tanık garsonlar, olay anını anlatırken, Kamışlı'nın denize attıkları masa örtüsü sayesinde kurtulduğunu, yüzme bilen bir insanın bile boğulma ihtimali olduğunu ve Aral'ın polis gelmeden kaçtığını söyledi.