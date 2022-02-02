Osman Bey Aksakallılarla buluştu! Kuracağı devletin müjdesini aldı: Bir devlet düşüdür beni ayakta tutan!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, bugün yayınlanan yeni bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 80'inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü.
KURACAĞI DEVLETİN MÜJDESİNİ VERDİ
'Kuruluş Osman'da Konya'da kendisine kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurdu ve Aksakallılarla buluşarak kuracağı devletin müjdesini aldı.
OSMAN BEY'İ UYARDI
Turgut Bey ve Kosses'e kendisini Yirce'de beklemeleri talimatını vererek Aksakkalılarla buluşmaya giden Osman Bey, Geyhatu'nun dönüşünün gerçek sebebini öğrendi. Aksakallılar, "Argun Han'a isyan hazırlığındadır! Toprakların cümlesini ele geçirip dev bir ordu kurma niyetindedir! Tekfurlar, Türkmen Beyleri… Hepsini yanına çekecek! Vezir Alemşah da onunla bir iş tutar! Selçuklu'yu da hükmü altına almak isterler! Böylece bu dev ordu, gittikçe devleşecektir! Tabii sen, buna mani olup evvelinde devletleşmezsen!" diyerek Osman Bey'i uyardı.
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey kuracağı devletin müjdesini aldı! | Video
"BEN DE ONLARIN KARŞISINA TEKFUR ASKERLERİ İLE DİKİLECEĞİM"
Osman Bey bu sözlere "Soluduğum nefes bunun içindir! Yüreğim sade bunun için atar! Bir devlet düşüdür beni ayakta tutan!" diye cevap verdi. Aksakkalılar niyetini sorduğunda Osman Bey planını şu sözlerle anlattı: "Madem onlar oyun üzerine oyun eder! Yıkılmaz dediğimiz safları yıkarlar! Kurulması zarardır dediğimiz nizamı kurarlar! Onları yerle yeksan edeceğim! Vezir Alemşah! Uçlarda bir birlik kurdu! Evvel onu dağıtacağım! Tekfur Kosses bir vakittir benden yana! En zayıf halkayı da kendi safıma çekeceğim! İnegöl Tekfuru Aya Nikola! Madem ağabeyim, beyler benden sırt çevirir. Ben de onların karşısına tekfur askerleri ile dikileceğim! Uçları ve dahi bu toprakları, Vezir Alemşah ve Geyhatu'nun hain emellerine bırakmayacağım!"
"ELİNİ ÇABUK TUT OSMAN BEY"
Aksakallılar, isyan eden Türkmenlere karşı Argun Han'ın 20 bin kişilik bir orduyu Geyhatu'nun emrine gönderdiğini söylerken, "Elini çabuk tut Osman Bey! Bir bela bitmeden, diğer kapıdadır! Türk'ün kaderi, senin ellerinde!" dedikten sonra sordu: "Şüphemiz yoktur amma? İşitmek isteriz? Yol nereyedir Osman Bey?"
SOSYAL MEDYAYA DA DAMGA VURDU
Osman Bey: "Kızıl Elma'yadır! Hiçbir güç, hiçbir zorluk bizi bu yoldan saptırmaz! Biz bu yolu yalnız yürümeyiz! Obamızda yoksak da, obamız her daim keskin pusat gibi işler! Tavında dövülür! Selametle!"
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 80'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.