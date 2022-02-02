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Giriş Tarihi: 2.2.2022

Serdar Ortaç: Bu saatten sonra parayı ne yapacağım

Serdar Ortaç: Bu saatten sonra parayı ne yapacağım

Sağlık sorunlarının yanı sıra bir süre maddi sıkıntılarla da boğuşan Serdar Ortaç, “Artık param olsa ne alacağım ki... Para kazanma uğraşım yok. Bu saatten sonra ekibim mutlu olsun, ben her şeyi gördüm” diye konuştu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs'ta sahnedeydi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu. Bir süredir hem sağlık sorunları hem de maddi sıkıntılar yaşayan sanatçı, son 3 aydır yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyip sözlerine şöyle devam etti: "Gelen bütün gelirler borçlara gitti. Zaten ne alabilirim ki, ne alacağım para gelse. Bu raddeden sonra üzerime başıma ne alacağım, olmayan hiçbir şeyim yok. Bu saatten sonra ekibim mutlu olsun. Ben hayatta her şeyi gördüm, biraz da onlar görsün."

'AŞKA KÜSKÜN DEĞİLİM'
Aşk hayatıyla ilgili konuşan ünlü besteci," Kısmet, gelip bulabilir beni. Aşka küskün değilim. Şu aralar sadece sağlık diliyorum. Sağlık gidince hiçbir şeyin önemi kalmaz. Eskiden şu ayakkabıyı alıp giyeyim derdim, sağlık gidince o ayakkabıyı giyecek ayak kalmaz" dedi. Kardeşinin hasta olduğunu söyleyen Ortaç,"İstanbul'a döner dönmez yanına gideceğim" diye konuştu.

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Serdar Ortaç: Bu saatten sonra parayı ne yapacağım
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