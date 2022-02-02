Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay rol arkadaşı Defne Joy Foster'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! "Yattığın yer incitmesin..."

Bozma kararının ardından, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Kerem Altan hakkında ''yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi'' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 14 Şubat 2013 tarihinde davanın görülmesine başlandı.

Tutuksuz yargılanan sanık Altan savunmasında, Foster ile barda tanıştıklarını, sabaha karşı kendi evine gittiklerini söyleyerek, "Kendisine votka ikram ettim. Bir yudum aldı. Fenalaştı. Bilincini kaybetmiş durumdaydı. Kendine getirmek için yüzünü yıkamak istedim, ancak bu bir fayda sağlamadı. Hastaneye götürmek istedim, ancak taşıyamadım" dedi. Evinin yakınındaki hastaneye gittiğini ve hastanenin kapalı olduğunu söyleyen Altan, "Kapalı olduğunu görünce eve geri döndüm. Durumunda bir düzelme olmadığını görünce ambulans çağırdım. Gelen ambulanstaki ekip kendisinin öldüğünü söyledi. Ben maktulü daha önce tanımıyordum. İlk kez o gece şahsen tanıştık. Rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını bilmiyordum. Ertesi gün polis evde arama yaptığında çantasında astım ilaçları buldu. Ben yapabileceğim tüm yardımları yaptım. Ölümüne neden olacak bir eylemim olmamıştır" diyerek suçlamaları kabul etmedi.