Şarkıcı Berkay: Küfür edip para istiyorlar!

'NEDEN VEREYİM?'

Berkay, "Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Neden para vereyim. Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar. Hem insanların ailesine küfür ediyorlar, hem de para istiyorlar" diyerek veryansın etti.