Şarkıcı Berkay: Küfür edip para istiyorlar!

Sosyal medyada tartışma yaşadığı kişiyle mahkemelik olan ve duruşmada sinirlerine hakim olamayıp küfür eden Berkay, pişman olmadığını söyleyip ekledi: "Hem küfür ediyorlar hem de uzlaşmak için benden para istiyorlar"
Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile Bebek'teydi. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, gazetecilerin "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir takipçinizle mahkemelik oldunuz.
Polis zoruyla mahkemeye götürüldüğünüz yazıldı. Neler yaşandığını sizden öğrenebilir miyiz?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Biz polis zoruyla mahkemeye götürülmedik. Devlet beni çağırdıysa giderim.
Eşime, aileme çocuklarıma küfür eden biriyle alakalı bir olaydı. Onurumu zedeleyecek şekilde küfür edildi. Ben de aynı şekilde cevap vermek zorunda kaldım. Aynı görüşümü hâlâ savunuyorum.
Hiç kimse birisinin ailesine, onuruna, şerefine küfür edemez. Onlar bize küfür edecekler, biz sessiz kalacağız. Kalmam. Söylediğim hiçbir şeyden pişman değilim. Niye pişman olayım. Ben cezaya razıyım."
'NEDEN VEREYİM?'
Berkay, "Uzlaşmak için bizden para istiyorlar. Rakam da veriyorlar. Neden para vereyim. Bunlar bu kadar haysiyetsiz ve onursuz insanlar. Hem insanların ailesine küfür ediyorlar, hem de para istiyorlar" diyerek veryansın etti.