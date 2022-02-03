İki Gökçe Kırgız arasındaki hukuk savaşı devam ediyor! ‘Yaşının küçük olmasını fırsat bildi adını kullandı’

Asıl adı Merve Doğan olan kişi, 2013 yılında adını ve soyadını resmi olarak değiştirip Gökçe Kırgız olduğunu söyleyerek sahneye çıkmıştı. Bunun üzerine Kırgız, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurup dava açmıştı. Davada müzik yapımcısı Ozan Oskay tanık olarak dinlendi.