İki Gökçe Kırgız arasındaki hukuk savaşı devam ediyor! ‘Yaşının küçük olmasını fırsat bildi adını kullandı’

2006 yılında "Kalbime Gömerim' adlı şarkısıyla fenomen olan Gökçe Kırgız, aynı ismi kullanarak kendisinin yerine geçmeye çalışan kişiye dava açmıştı.
Asıl adı Merve Doğan olan kişi, 2013 yılında adını ve soyadını resmi olarak değiştirip Gökçe Kırgız olduğunu söyleyerek sahneye çıkmıştı. Bunun üzerine Kırgız, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurup dava açmıştı. Davada müzik yapımcısı Ozan Oskay tanık olarak dinlendi.
'HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ'
Gerçek Gökçe Kırgız, dava dilekçesinde 'Gökçe Kırgız' isimli markayı kendisinin yarattığını ve başkası tarafından kullanılarak popülerlik sağlanıldığı, markanın kötü şekilde kullanılması ve itibar kaybı oluşması nedeniyle 250 bin lira tazminat talebinde bulundu.
Ayrıca karşı tarafın yıllarca kendi adıyla sahne alarak haksız kazanç elde edildiğini ve maddi tazminatın bunun doğrultusunda hesap edilmesini, yazılı olarak da kendisinden özür dilenmesini istemişti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Önceki gün görülmeye başlanan davada dinlenen yapımcı Oskay şunları söyledi: "Gökçe Kırgız'ı 2006'dan beri tanıyorum. Şarkısını internette gördükten sonra araştırdım ve ailesine ulaştım.
Yaşı küçük olduğu için önceliğinin müzik okulu olduğunu söyledi. Davalı Gökçe Kırgız bu şarkıyı kullanarak bir programa çıktı. Gökçe'nin okula devam etmesini, yaşını küçük olmasını fırsat bildi ve sahne almaya başladı. Davalı 'Gökçe Kırgız' adını kullanmaya başladı." Mahkeme eksik hususların giderilmesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.