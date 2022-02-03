Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme! Şevval Şahin gözyaşlarıyla anlattı!

MASAYA BAKAN GARSONLA ESKİ GÜZEL ARASINDA GERGİN ANLAR

Diğer bir tanık olan Kemal K. ise olayın geçtiği masaya bakan garson olduğunu belirterek 'Şevval Hanım ve müşteki otururken sanık geldi. Bir şey yiyip yemeceğimi sorduğumda birazdan kalkacağını söyledi. Sonrasında müşteki beni çağırarak 'Şahsı masamdan kaldırır mısınız' dedi sanık da 'Sen kimsin de beni kaldırıyorsun' diyerek müştekiyi sandalyeyle birlikte denize attı. Sonrasında sanık hem Şevval Hanıma hem de müştekiye küfürler ediyordu. Çektiği videoya da ben engel oldum ve kendisini dışarı çıkardım' beyanlarında bulundu. Bunun üzerine Şevval Şahin yeniden söz alarak 'Yiğit sandalyeyle asla tutup atmadı. Kerem sandalyeyle birlikte düştü' ifadelerini kullandı.