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Giriş Tarihi: 3.2.2022 13:53 Son Güncelleme: 3.2.2022 14:07

Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme! Şevval Şahin gözyaşlarıyla anlattı!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme! Şevval Şahin gözyaşlarıyla anlattı!

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'le ayrıldıktan sonra onunla aynı masada oturan Kerem Kamışlı'yı denize attığı için 34 yıl hapsi istenen Yiğit Marcus Aral'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tanık olarak gelen Şevval Şahin, duruşmada duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutaması. ‘Olayı kızıştıran ve Yiğit’i sinirlendiren Kerem’di. Kerem denize tartışma sırasında düştü’ diyen Şahin, bu olaydan ötürü çok üzgün ve şokta olduğunu belirtti. Mahkeme, diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından davanın ertelenmesine karar verdi.

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin'den ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine giren ve eski sevgilisinin Sabancılar'ın torunu Kerem Kamışlı'yla yemek yediği mekanda dehşeti yaşatan Yiğit Marcus Aral'ın başı fena halde derde girmişti.

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yiğit Marcus Aral hakkında 'Olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit', 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme! Şevval Şahin gözyaşlarıyla anlattı | Video

ŞEVVAL ŞAHİN TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmaya sanık Yiğit Marcus Aral ve müşteki Kerem Kamışlı katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Şevval Şahin ise tanık sıfatıyla duruşmaya katılarak ifade verdi.

'SENİ İSTER ÜLKEYE SOKARIM İSTER SOKMAM' İDDİASI

Duruşmaki ifadesinde tanık Şevval Şahin, 'Kerem benim arkadaşımdı. Restoranda sohbet ederken Yiğit hakkında konuşuyorduk. Ben de Yiğit'i tanıdığımı ve agrasif biri olmadığını söyledim. Sonra Yiğit geldi ve yanımıza oturdu. Özür dileyerek bir şey sormak istediğini söyledi. Ben Yiğit'e 'Kerem yüzünden ayrılmadık ben kendim istedim' dedim. Yiğit de Kerem'e 'Fırsatçısın' dedi. Ardından Kerem 'Türkiyede'deki uçakların yüzde 30'u benim. Ben istersem seni ülkeye sokarım istersem sokmam' dedi. Ardından da garsonu çağırarak Yiğit'i masadan kaldırmasını istedi' şeklinde konuştu.

GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIKLARINI ANLATTI

İfadesinin devamında Şahin, gözyaşlarını tutamayarak 'İkisi itişmeye başladılar ve Kerem dengesini kaybederek sandalyeyle denize düştü. Ben Yiğit'e 'Ne yapıyorsun sen' derken Kerem denizden çıkmıştı. Ardından Yiğit gitti ve Kerem'le ikimizi bir odaya aldılar. Ben de çok üzüldüm, rencide edici bir durum, şok içindeydim. Olay direk magazine yayıldı. Yiğit bir arkadaşımıza videoyu atmış o da magazine vermiş. Ben karakola gittiğimde ifademi okumadan imzaladım. Sonradan yanlışlıklar olduğunu gördüm ve tekrar ifade vermeye gittim. Olayı kızıştıran Kerem'di. Olayların buraya geleceği asla aklıma gelmezdi' dedi.

SANIKLA YENİDEN BİR ARADA

Ardından müşteki avukatın Şevval Şahin'e sanıkla sevgili olup olmadıklarını sorması üzerine Şahin, 'Evet sevgiliyiz' yanıtı verdi. Restoranda çalışan bir garson ise tanık olarak alınan ifadesinde 'Müştekiyle Şevval Şahin restorandaydı. Sanık gelerek yanlarına oturdu. Bir süre sonra sanık 'Seni burada yaşatmam' diyerek sandalyeyle beraber müştekiyi denize attı. Müşteki çıktığındaysa sanık hala hem müştekiye hem de Şevval Şahin'e küfür ediyordu. Biz de sanığı restorandan çıkardık' dedi.

MASAYA BAKAN GARSONLA ESKİ GÜZEL ARASINDA GERGİN ANLAR

Diğer bir tanık olan Kemal K. ise olayın geçtiği masaya bakan garson olduğunu belirterek 'Şevval Hanım ve müşteki otururken sanık geldi. Bir şey yiyip yemeceğimi sorduğumda birazdan kalkacağını söyledi. Sonrasında müşteki beni çağırarak 'Şahsı masamdan kaldırır mısınız' dedi sanık da 'Sen kimsin de beni kaldırıyorsun' diyerek müştekiyi sandalyeyle birlikte denize attı. Sonrasında sanık hem Şevval Hanıma hem de müştekiye küfürler ediyordu. Çektiği videoya da ben engel oldum ve kendisini dışarı çıkardım' beyanlarında bulundu. Bunun üzerine Şevval Şahin yeniden söz alarak 'Yiğit sandalyeyle asla tutup atmadı. Kerem sandalyeyle birlikte düştü' ifadelerini kullandı.

TARAF AVUKATLARI SAVAŞTI

Müşteki avukatı beyanında 'Sanığın bu olayı kasten ve bizzat yaptığı bellidir. Şevval Şahin olaydan 8 ay sonra duruşmadaki ifadesinde gerçekleri söylememektedir. Çünkü sanıkla aralarındaki ilişki tekrar başlamıştır' derken sanık avukatı ise 'Müvekkilim bu durumdan dolayı mağduriyet yaşamaktadır. Amerikada vatandaşlık başvurusu vardır ve sıkıntıya düşmektedir. Yakalama emrinden dolayı ülkeye gelememektedir' diyerek sanığın beraatini talep etti. Mahkeme ise davanın ertelenmesine karar verdi.

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Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı davasında yeni gelişme! Şevval Şahin gözyaşlarıyla anlattı!
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