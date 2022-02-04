Emanet’in Kiraz’ı Gülderen Güler diziden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!

25 yaşındaki genç oyuncu Gülderen Güler, Sabah TV'nin bu haftaki konuğu oldu. Hayatıyla ilgili merak edilenlerini anlatan Güler, kariyer yolculuğundan bahsederken annesinin ne kadar destek olduğundan bahsetti. Emanet dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, diziden neden ayrıldığını da ilk kez açıkladı. İşte Gülderen Güler röportajının tüm detayları…

-Bu kariyer yolculuğu senin için ne zaman başladı, oyuncu olmaya ne zaman karar verdin?

Arayışta olduğum bir dönemde, üniversite sınavına girmeden önce "bir deneyelim bakalım nasıl olacak" diye başladım. Aslında meslek olarak da yapıyım diye bir şeyle başlamadım. Annem çok istiyordu oyuncu olmamı. Annem de oyuncu olmak istemiş, olmamış. Biraz hızlı gelişti, birkaç işle görüştükten sonra bir tanesi oldu. Şanslıydım, iyi gitti. Sonra da devam etti. Çok heyecanlı bir hikayem yok.

PSİKOLOJİ OKUMAYI ÇOK İSTERDİM

-Ondan önce var mıydı aklında "şunu okurum, şu mesleği yaparım" diye…

Aa çok vardı canım. Çok şey olmak istiyordum. Mesela psikoloji okumayı çok isterdim ki hala psikolojiyle ilgili çok şey okuyorum, araştırıyorum. Çok ilgimi çekiyor. Bir de bu aralar 'modayla ilgili bir şey olabilir miydi?' diye düşünmedim değil. Oyunculuğu artık bir meslek olarak yaptığım için onları da öyle bir hobi olarak şu an hayatımda barındırıyorum.