Yalnız Kurt bugün ikinci bölümüyle ATV ekranlarında! Yalnız Kurt ikinci bölümüyle de nefes kesecek!

ATV'nin yayın yolculuğuna geçen hafta başlayan Yalnız Kurt, reytingleri altüst etti ve izleyicilerden tam not aldı. Büyük beğeni kazanan Yalnız Kurt, bu hafta ikinci bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor.
İKİNCİ BÖLÜMÜYLE YİNE NEFES KESECEK!
Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin ikinci bölümü, yine nefes kesecek.
Yalnız Kurt 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur.
Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir.
İNTİKAM YEMİNİ ETTİ!
Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.