Haberler Günaydın Haberleri Yalnız Kurt bugün ikinci bölümüyle ATV ekranlarında! Yalnız Kurt ikinci bölümüyle de nefes kesecek!
Giriş Tarihi: 4.2.2022 19:08 Son Güncelleme: 4.2.2022 20:21

Yalnız Kurt bugün ikinci bölümüyle ATV ekranlarında! Yalnız Kurt ikinci bölümüyle de nefes kesecek!

Yalnız Kurt bugün ikinci bölümüyle ATV ekranlarında! Yalnız Kurt ikinci bölümüyle de nefes kesecek!

ATV'nin yepyeni dizisi Yalnız Kurt, geçtiğimiz hafta cuma günü ekran yolculuğuna başladı. Yalnız Kurt, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Reytingleri altüst eden dizi, bugün ikinci bölümüyle ekranlarda... İkinci bölümde; yine aksiyon ve heyecan dolu sahneler yer alacak. Bu akşam ikinci bölümüyle ekrana gelen yeni bölümde yıllardır sabırla bu anı bekleyen Davut, geçmişten bugüne yaşananları tek tek Altay'a anlatacak. İşte Yalnız Kurt'un ikinci bölümünde yaşanacaklar...

ATV'nin yayın yolculuğuna geçen hafta başlayan Yalnız Kurt, reytingleri altüst etti ve izleyicilerden tam not aldı. Büyük beğeni kazanan Yalnız Kurt, bu hafta ikinci bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor.

İKİNCİ BÖLÜMÜYLE YİNE NEFES KESECEK!

Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin ikinci bölümü, yine nefes kesecek.

Yalnız Kurt 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur.

Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİ!

Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.

YALNIZ KURT KONUSU NE?

1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edileceği dizide; 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak. İzleyicinin kafasındaki birçok soru işareti aydınlatılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalnız Kurt bugün ikinci bölümüyle ATV ekranlarında! Yalnız Kurt ikinci bölümüyle de nefes kesecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA