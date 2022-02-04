ATV'nin yepyeni dizisi Yalnız Kurt, geçen hafta yayınlandığı ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Reytinglerde üst sıralarda yer alan Yalnız Kurt, bugün ikinci bölümüyle de adeta büyüledi.
PLANINI ALTAY'A ANLATTI
Güçlü kadrosu ve başarılı senaryosu ile dikkatleri toplayan dizi, bugün ikinci bölümüyle güne damga vurdu. Kardeşi öldükten sonra onun yerine geçen Sare, planını Altay'a anlattı.
İKİNCİ BÖLÜME DAMGA VURDU
Altay ise Doğan'ın evine Esra olarak gitmeye karar veren Sare'ye yardımcı olmaya çalıştı. Altay'ın Sare'ye seslendiği o an ikinci bölüme damga vurdu.
Yalnız Kurt’a damga vuran sahne! Yalnız Kurt’ta Altay, Sare’yi vurdu! | Video
Altay, eve gitmek için yola çıkan Sare'ye 'Dur! Eğer o eve Esra olarak gideceksen böyle gidemezsin!' uyarısında bulundu. Bu sahne kısa süre içinde sosyal medyaya da damga vurdu.
YALNIZ KURT İKİNCİ BÖLÜM
Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır.
Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir.
İNTİKAM YEMİNİ ETTİ
Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.
Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı | Video