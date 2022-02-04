Yalnız Kurt’a damga vuran sahne! Yalnız Kurt’ta Altay, Sare’yi vurdu!

Altay, eve gitmek için yola çıkan Sare'ye 'Dur! Eğer o eve Esra olarak gideceksen böyle gidemezsin!' uyarısında bulundu. Bu sahne kısa süre içinde sosyal medyaya da damga vurdu.

YALNIZ KURT İKİNCİ BÖLÜM

Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır.