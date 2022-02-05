Dobermanı için halı saha kapattı

Delale, İstanbul
, Alev Alev ve Baba gibi şarkılarıyla rap dünyasında fırtınalar estiren Zen-G, bu kez ilginç bir olayla adından söz ettiriyor. Şarkıcı, Gece ismini verdiği doberman cinsi köpeği için her gün Bakırköy
'deki bir halı sahayı iki saatliğine kiralıyor.
"Gece, sokakta yeterince koşup oynayamıyor. Bu yüzden enerjisini atamadığı için böyle bir yol seçtim" diyen Zen-G, "Gece, eğitimli bir köpek. Hatta her gün öğrenci gibi derse gidip komut öğreniyor. Sosyal bir köpek, özellikle çocuklarla arası çok iyi" diyor.
Gece, halı sahaya çıkınca pek çok kişi kenarda onun idmanlarını izliyor.