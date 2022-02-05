‘Girik’in yeğeni test yaptırmama izin vermedi’

Fat Girik'in ölümünün ardından kardeşi Günay Girik, oyuncunun yeğeni Ahu Turanlı Aşkar ile hastane hakkında ihmal ve taksirle ölüme neden olma iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
TEST ÜCRETİ YÜZÜNDEN
Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen, "Ayın 16'sında Fatma Hanım, hastanede yatarken Türkmenistan uyruklu bakıcısı, Girik'in yeğeni Ahu Turan Aşkar'a kendini iyi hissetmediğini ve test yaptırmak istediğini söylüyor. Test ücretinin bin lira gibi bir tutar olduğunu söyleyen bakıcının beyanına göre, Aşkar, parayı çok buluyor ve teste gerek olmadığını söylüyor. Daha sonra Fatma Hanım'ın testinin sonucu pozitif çıkıyor. Duyduğumuza göre Ahu Hanım aşı karşıtıymış. Daha sonra bakıcı, her şeyi Günay Bey'e anlatıyor. Biz de olayda hem hastanenin hem de Ahu Hanım'ın ihmali olduğu gerekçesiyle bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı taksirle ölüme neden olma suçundan Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne suç duyurusunda bulunduk" diye konuşmuştu.
ANNEM, ABLAM GİBİYDİ
Bu kez Girik'in Türkmen bakıcısı Gozel Yazyyeva konuştu. Magazinburada
'nın haberine göre bakıcı, Fatma Girik
'e bile bile Koronavirüs bulaştırıldığını iddia etti ve yeğeni Ahu Turanlı'yı suçladı. "Fatma Girik benim annem, ablam gibiydi" diyen Yazyyeva, Turanlı'nın büyük ihmali olduğunu, Koronavirüs olduğu halde sanatçıya bakmak zorunda olduğu için virüs bulaştırmış olabileceğini iddia etti. Türkmen bakıcı, test ücretinin bin lira olduğunu duyan Turanlı'nın 'Soğuk algınlığıdır geçer' diyerek evine gitmesi yönünde kendisine izin vermediğini iddia etti. Bakıcı, başka bir yerde kendisine test yaptırınca sonucun pozitif çıktığını söyledi.
BENİM YÜZÜMDEN ÖLMÜŞ OLABİLİR
Türkmen bakıcı, koronavirüs olduğu halde, Fatma Girik ile yakın temasta olarak bakımını sürdürdüğünü, durumu stabil olan Girik'in herhangi bir rahatsızlığı olmadığını, ölümüne neden olan koronavirüsü kendisinin bulaştırmış olabileceğini söyleyerek kendini suçladı.