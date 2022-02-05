Yalnız Kurt en çok izlenen dizi oldu!

Doğan, Nizam ve Mira, Yıldırım projesi hakkında konuşmakta ve yeni planlar yapılmaktadır…

Altay'ın kafes dövüşünü izlemeye gelen Sare, Viking'e ulaştırmak istediği mesajı kimseye çaktırmadan Altay'a verir. "Yıldırım Projesi" mesajını görüp şoka uğrayan Altay bu bilgiyle Davut'a gider. Davut Altay'a Yavuz Yıldırım'ın onun babası olduğunu anlatır ve her şey yavaş yavaş açığa çıkmaya başlar.

Yıl 2002

Davut kumandan, Yavuz ve yetimhanedeki arkadaşları yıldırım projesinden bahsetmektedir. Tehlikenin farkında olarak Fettah Dahhak'tan ve projeyi engellemek isteyen Golyat'ın mesajından konuşurlar.

Bahri, Yavuz ve Turan Kudret Paşa'nın evine gelerek yaverlerini etkisiz hale getirirler. Ne olduğunu anlamayan ve açıklama bekleyen paşaya, yaverlerinin Fettah Dahhak'ın hizmetinde ve Golyat'ın ajanı olduklarını söylerler. İçlerine kadar giren ajanlardan dolayı paşa şaşkın ve gergindir.

İran'dan Golyat'ın imamını operasyonla alıp Türkiye'ye getiren Fikret ve Mustafa'yı takip eden Nizam, sınırda ikisini ve artık deşifre olan imamı öldürür. Aynı gün içinde Turan ve Kudret Paşa da arabayla giderken çapraz ateşe tutularak öldürülür. Halit beraber yürüdüğü yetim kurt arkadaşlarına ihanet etmiştir.

Davut, kurtulan Yavuz'un oğlu Yiğit'i yaralı şekilde götürürken, arabada radyodaki haber, vatanını korumak uğruna ölen Fikret, Mustafa, Yavuz ve Turan'ı vatan haini olarak göstermektedir. Bunu duyan Davut acı içindedir, en büyük vatanseverler, vatan haini olmakla yaftalanmıştır. Kenidisi de dahil.

Günümüz 2022

Davut, Altay'a babasına ve arkadaşlarına ne olduğunu anlatır. Altay Golyat'ı anlamıştır. Anne babasını öldürüp hayatını berbat edenlere, Golyat'a ve ona hizmet edenlere karşı intikam yemini etmiştir.