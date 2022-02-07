ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un başrol oyuncusu Cihan Ünal GÜNAYDIN’a konuştu! ‘Yalnız Kurt’un vatanseverliği kararlı mücadelesi çok etkileyici’

YEŞİLÇAM, TÜRK SİNEMASININ GELİŞİMİNİ ERTELEDİ

Geçmişten bugüne baktığınızda Türkiye'nin sinema alanında geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?

Türk sineması tarihine baktığımızda; nostaljik değeri olan, star sistemine dayalı ve çeşitli nedenlerle sesli çekime geçilemeyen Yeşilçam dönemi, çok fazla beğenilip izlenmesine rağmen, bence Türk sinemasının, dünyaya kıyasla gelişimini ertelemiştir. Oysa ki şu dönemde, gerek kamera arkası gerek kamera önünde; oyuncusundan yönetmenine, kameramanından senaristine kadar eğitimli ve gerçekten başarılı isimler var. Sinemamızı ileriye taşımanın yolu yeniliklere ve gelişime açık olmaktan geçiyor.

'4. MURAD' VE 'OSMANCIK' PROJELERİ DÖNÜM NOKTALARIM

Çok önemli projelerde yer aldınız bugüne kadar. Bunlar içinde sizde yeri ayrı olan var mı?

'4. Murad' zaten ünlü olmamı sağlayan bir projedir ve bendeki yeri çok ayrıdır. Turan Oflazoğlu'nun mükemmel bir başyapıtıdır. 'Osmancık' da keza öyle, Tarık Buğra'nın yalın Türkçesi ve şahane anlatımıyla dönüm noktalarımdır diyebilirim. Bunun dışında yine tiyatroda 4. Murad, Yunus Emre, Fatih, Evita Müzikali, Damdaki Kemancı müzikali, tek kişilik Aktör Kean çok değerlidir benim için. Ben oynadığım tüm projelerde gerek sinema, gerek tiyatro, gerek dizi olsun, hepsinde keyifle çalıştım. En son yine 'Söz' dizisinde yer alırken, insanların vatan hainini oynayan bir karakteri bu kadar seveceğini düşünmemiştim, demek ki hakkını verebilmişim.