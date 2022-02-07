Işın Karaca konserde sahneden düştü! Hastaneye kaldırılan Işın Karaca’nın ayağı alçıya alındı!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün konser sırasında yaşadığı talihsizlik magazin gündeminde yer aldı. Konser için İzmir'e giden Işın Karaca, sahneden düştü.

SAHNEDE DÜŞEN IŞIN KARACA HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü şarkıcının sahnede ayağı kaydı ve sahnede yere düştü. Hastaneye kaldırılan Karaca, sosyal medyada sağlık durumu ile ilgili bilgileri de paylaştı.