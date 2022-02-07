Işın Karaca konserde sahneden düştü! Hastaneye kaldırılan Işın Karaca’nın ayağı alçıya alındı!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün konser sırasında yaşadığı talihsizlik magazin gündeminde yer aldı. Konser için İzmir'e giden Işın Karaca, sahneden düştü.
SAHNEDE DÜŞEN IŞIN KARACA HASTANEYE KALDIRILDI
Ünlü şarkıcının sahnede ayağı kaydı ve sahnede yere düştü. Hastaneye kaldırılan Karaca, sosyal medyada sağlık durumu ile ilgili bilgileri de paylaştı.
SAĞ AYAĞI ALÇIYA ALINDI
Ünlü şarkıcının sağ ayağı alçıya alındı. 2-3 gün dinlenecek olan Karaca, "İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" ifadeleini kullandı.