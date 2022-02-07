Haberler Günaydın Haberleri Işın Karaca konserde sahneden düştü! Hastaneye kaldırılan Işın Karaca’nın ayağı alçıya alındı!
Giriş Tarihi: 7.2.2022 22:24 Son Güncelleme: 7.2.2022 22:46

Işın Karaca konserde sahneden düştü! Hastaneye kaldırılan Işın Karaca’nın ayağı alçıya alındı!

Işın Karaca konserde sahneden düştü! Hastaneye kaldırılan Işın Karaca’nın ayağı alçıya alındı!

İzmir’de konser veren ünlü şarkıcı Işın Karaca, sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı. Konser sırasında ayağı kayan Işın Karaca, geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcının ayağı alçıya alındı. Sosyal medyadan konuyla ilgili bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" diye konuştu. İşte ayrıntılar…

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün konser sırasında yaşadığı talihsizlik magazin gündeminde yer aldı. Konser için İzmir'e giden Işın Karaca, sahneden düştü.

SAHNEDE DÜŞEN IŞIN KARACA HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü şarkıcının sahnede ayağı kaydı ve sahnede yere düştü. Hastaneye kaldırılan Karaca, sosyal medyada sağlık durumu ile ilgili bilgileri de paylaştı.

SAĞ AYAĞI ALÇIYA ALINDI

Ünlü şarkıcının sağ ayağı alçıya alındı. 2-3 gün dinlenecek olan Karaca, "İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" ifadeleini kullandı.

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Işın Karaca konserde sahneden düştü! Hastaneye kaldırılan Işın Karaca’nın ayağı alçıya alındı!
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