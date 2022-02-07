Ünlü yapımcı Mustafa Uslu’ya mafya şoku! Rus mafyasına havale edildi ama…

KOBRA'DAN ÖLÜM TEHDİDİ

Mustafa Uslu'yu bir süre sonra Eldaniz Azimov ve 'Kobra' lakaplı Vedat Karataş aradı. Azimov ve Karataş ünlü yapımcıyı ölümle tehdit etmeye başladı. Uslu'yu tehdit eden ikilinin ardından bu kez menajer Hasan Basri Sarıkaya devreye girdi. Sarıkaya; Lenenov'un parasını istediğini söyleyerek, Rusya'da yeraltı dünyasının en etkili ismi olarak bilinen Zahariy Kalaşov'un, işin içinde olduğunu ve parayı vermesi gerektiğini söyledi. Uslu, kendisini ölümle tehdit ederek para tahsil etmeye çalışan yapımcı Sarıkaya, Azimov ve Karataş'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isim, geçen ay İstanbul Adliyesi'ne getirildi.