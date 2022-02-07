Yalnız Kurt 3. bölümüyle yine nefes kesecek! Yalnız Kurt’un 3. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!

ATV'nin yepyeni dizisi Yalnız Kurt, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Yalnız Kurt, bu hafta üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMANI DA NEFES KESTİ
Dizinin 3. bölüm ikinci fragmanı bugün yayınlandı! Dizinin üçüncü bölümünde yine heyecan ve aksiyon dolu sahneler bir arada olacak. Dizi fragmanında yer alan, 'Tek bir kurt yeter bana!' sözü damga vurdu.
Yalnız Kurt 3. bölüm 2. fragmanı | Video
YENİ BÖLÜM CUMA SAAT : 20.00'DA ATV'DE
Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin üçüncü bölümü, yine nefes kesecek.
İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur.
Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir.
İNTİKAM YEMİNİ ETTİ!
Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.
YALNIZ KURT KONUSU NE?
1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edileceği dizide; 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak. İzleyicinin kafasındaki birçok soru işareti aydınlatılacak.