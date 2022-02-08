Şeyma Subaşı’nın çılgın partisi! Genç sosyeteye şaşaalı ağırlama! Milyarder enişte Mohammed Alsaloussi döktürmüş!

Şeyma Subaşı, çalkantılı geçen bir süreçten sonra geçen temmuzdan beri mutlu mesut bir ilişki yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşıyor.
Artık kendini Miamili gibi hissediyor olmalı ki, şehre gelen eşini dostunu ağırlıyor.
Tabii sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin 'milyarder' sıfatına yakışacak şaşaada! Tıpkı önceki gün olduğu gibi…
Genç sosyetenin en ünlü isimlerinden olan Dila Tarkan ile sevgilisi Dağhan Doruer, Sima Tarkan ile sevgilisi Mark Başoğlu ve ünlü influencer Sibil Çetinkaya, bir süredir Miami'de tatilde.
Şeyma Subaşı, arkadaşları olan bu grubu lüks teknelerine misafir etmiş. Sevgilisi Alsaloussi ile birlikte teknede öyle bir ağırlama yapmışlar ki, bizim genç sosyetikler bile etkilenmiştir herhalde.
Kahvaltıyla başlayan ve akşamüstü partisiyle sona eren tekne davetinde, Şeyma ile sevgilisi misafirlerine bir tek kuş sütü ikram etmemiş!