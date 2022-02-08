Tuğba Özerk hakkında şok ihbar: Tosuncuk’un paralarını o aklıyor

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Geçtığimiz
aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi. İhbarda, Tuğba Özerk
'in, Çiftlik Bank
isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın
'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu
(MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme
'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında SABAH
soruşturma başlatıldı.