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Giriş Tarihi: 8.2.2022

Tuğba Özerk hakkında şok ihbar: Tosuncuk’un paralarını o aklıyor

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Tuğba Özerk hakkında şok ihbar: Tosuncuk’un paralarını o aklıyor

Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi. MASAK’ın yaptığı incelemede Özerk’in şirket hesabında şüpheli hareketler tespit edildi

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Geçtığimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar geldi. İhbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında SABAH soruşturma başlatıldı.

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Tuğba Özerk hakkında şok ihbar: Tosuncuk’un paralarını o aklıyor
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